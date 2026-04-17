SAVE THE DATE: 22 APRILE 2026. A CONCLUSIONE DEL “NATALE DI ROMA”, LA GUARDIA DI FINANZA RESTITUISCE ALLA CAPITALE IL FORTE AURELIA

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Sintesi

Comunicato

In occasione del “Natale di Roma”, dopo una meticolosa opera di restauro e di riqualificazione, il prossimo 22 aprile sarà inaugurato il Forte Aurelia, uno dei 15 forti del campo trincerato, costruiti tra il 1877 e il 1891 per difendere la nuova Capitale d’Italia.

L’evento, condotto da Nancy Brilli, avrà inizio alle ore 09:30 presso la Sala Ipogea del Forte.

Saranno presenti, oltre al Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, il Ministro della Cultura, Dott. Alessandro Giuli, e il Sindaco di Roma, Prof. Roberto Gualtieri.

Al termine, nel piazzale esterno, si svolgerà la cerimonia solenne dell’Alzabandiera accompagnata dalla Banda musicale della Guardia di finanza.

Per l’intera giornata, il Forte ospiterà, inoltre, un’esposizione di veicoli storici e uniformi d’epoca.

MODALITÀ DI ACCREDITO

I giornalisti e i foto-cineoperatori interessati faranno pervenire (all’indirizzo email ufficio.stampa@gdf.it) – entro le ore 18:00 di martedì 21 aprile 2026 – richiesta di accredito contenente: nome e cognome, testata giornalistica di riferimento, estremi di un documento di riconoscimento, recapito telefonico.

Ingresso entro le ore 09.00 del 22 aprile, in via Aurelia Antica 443 – 00165 Roma.

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