Storie correlate

La Polizia di Stato denuncia in stato di libertà tre soggetti per i reati di danneggiamento aggravato e minacce

Riccardo Aprile 16, 2026

GUARDIA DI FINANZA: I NUMERI DELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E DELLA TUTELA DEL MADE IN ITALY NEL 2025. OLTRE 9.000 GLI INTERVENTI E PIU’ DI 4.000 RESPONSABILI DENUNCIATI.

Riccardo Aprile 15, 2026

La Polizia di stato sigla un protocollo di intesa con l’Azienda Sanitaria di Enna

Riccardo Aprile 14, 2026

Ultime notizie

Handball Erice, iniziano i Play-off Scudetto: sfida a Nuoro nei quarti di finale (domani ore 17.00, il pregara)

Riccardo Aprile 17, 2026

Assemblea Fondo Telemaco, UilFpc Sicilia si conferma primo sindacato

Riccardo Aprile 17, 2026

Beni culturali, aperta oggi al pubblico Casa Savona. Scarpinato: «Un gioiello Art Déco nel cuore di Palermo»

Riccardo Aprile 17, 2026

Sunseri (M5S ARS): “Rifiuti di Catania a Termini? Ennesima conferma fallimento governo regionale”

Riccardo Aprile 17, 2026