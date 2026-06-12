Il SIM Carabinieri Sicilia esprime apprezzamento per il tempestivo intervento dei militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Palermo che, durante un servizio istituzionale di scorta e bonifica in occasione della visita del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, hanno tratto in arresto un uomo responsabile di una rapina ai danni di due turiste straniere.

L’episodio, avvenuto nel centro di Palermo, dimostra ancora una volta l’elevata professionalità, la preparazione e la capacità di intervento dei Carabinieri, che pur impegnati in un delicato servizio di sicurezza, hanno immediatamente individuato la condotta criminale, inseguendo e arrestando il responsabile e recuperando la refurtiva, successivamente restituita alle vittime.

L’intervento conferma come la presenza costante delle pattuglie sul territorio rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e contrasto alla criminalità, oltre a costituire un importante presidio di sicurezza per cittadini e visitatori.

Il SIM Carabinieri Sicilia sottolinea come risultati del genere siano il frutto dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma, spesso chiamati a operare in contesti complessi e con elevati livelli di responsabilità, garantendo con dedizione la tutela della collettività.

“L’arresto effettuato dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Palermo – sottolinea la Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia – testimonia l’elevata professionalità e il senso del dovere che contraddistinguono il personale dell’Arma, a cui va il nostro plauso per aver saputo intervenire con rapidità ed efficacia, assicurando alla giustizia il responsabile e restituendo serenità alle vittime”.

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