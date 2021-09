Covid, il commissario Figliuolo domani a Palermo all’Ismett e all’Hub in Fiera

Il commissario nazionale per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà domani pomeriggio a Palermo.

Primo appuntamento alle 17 all’Ismett, dove ad accoglierlo ci saranno il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il direttore dell’Istituto Angelo Luca.

Data la particolarità della struttura sanitaria, non sarà possibile per giornalisti e operatori seguire la visita all’interno. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Regione Siciliana.

Al termine, Figliuolo, accompagnato da Musumeci e Razza, si trasferirà all’Hub vaccinale presso l’ex Fiera del Mediterraneo.

Proprio domani inizieranno nell’Isola le vaccinazioni con la terza dose per i pazienti “fragili”. Secondo l’ultimo Report della Regione, in Sicilia i vaccinati con almeno una dose sono il 74,96%.

