Movimento come medicina, l’ASP di Enna e il CSI insieme per la salute degli over 65: una giornata speciale ad Acireale

Grande successo per il progetto AFA di Attività Fisica Adattata promosso dall’Azienda Sanitaria di Enna in collaborazione con il CSI Centro Sportivo Italiano.

L’attività fisica è un linguaggio universale capace di parlare a qualsiasi età, portando benefici enormi sul piano della salute. Settantasei persone over 65 si incontrano settimanalmente nella palestra di Valverde e, grazie a due istruttori specializzati, dimostrano ogni giorno che il movimento è la forma di prevenzione più efficace che esista.

L’obiettivo primario è comune: migliorare la salute e lo stile di vita. Ma contestualmente è innegabile come questi incontri siano diventati anche momenti di socialità, non meno importanti, che hanno modificato la quotidianità di un gruppo nutrito di persone: un caso concreto e riuscito di promozione della salute sul campo.

Il progetto nasce da una sinergia istituzionale precisa: da un lato il CSI di Enna con l’impegno del Presidente Salvino Bombara e del Direttore Tecnico Luca Ingrassia, dall’altro l’UOS di Promozione della Salute dell’ASP di Enna diretta dalla dottoressa Eleonora Caramanna, e con la collaborazione del Comune di Enna.

Non si tratta solo di assistenza, ma di qualcosa di più ambizioso: insegnare alle persone a prendersi cura di sé, a costruire abitudini sane, a muoversi non per obbligo ma per piacere. L’Azienda Sanitaria ennese da anni lavora per integrare nella sanità locale una cultura della prevenzione attiva; affinché l’educazione alla salute cominci ben prima del manifestarsi di una malattia, o un peggioramento dello stile di vita.

Gli istruttori guidano i partecipanti attraverso una varietà di attività pensate per adattarsi alle esigenze fisiche di chi ha qualche anno in più, senza rinunciare alla varietà né all’entusiasmo. E di entusiasmo, a quanto pare, ce n’è in abbondanza: chi ha osservato le sessioni racconta di un gruppo vivace, partecipe, capace di stupire per l’energia che porta in palestra ogni settimana.

È la riprova di qualcosa che la letteratura scientifica conosce bene ma che spesso fatica a tradursi in azione: il corpo, se stimolato nel modo giusto, risponde a qualsiasi età.

L’ASP di Enna ha scelto di investire su questo fronte con convinzione, inserendo il progetto all’interno di un percorso strutturato di invecchiamento attivo che guarda alla salute come a un bene collettivo da costruire insieme, non come a un’emergenza da gestire in solitudine. La prevenzione, in questa prospettiva, non è un lusso riservato a chi ha già risorse: è un diritto che passa attraverso servizi accessibili, iniziative di prossimità, e soprattutto attraverso la capacità di raggiungere le persone lì dove vivono, nella loro comunità.

“Come Azienda Sanitaria siamo convinti che la prevenzione non è un costo, è un investimento sul futuro delle nostre comunità – spiega il Direttore Generale Mario Zappia -. Vedere un gruppo di persone ritrovarsi ogni settimana con entusiasmo per migliorare la propria salute e costruire relazioni sociali è la dimostrazione concreta della bontà di questa prospettiva. La Direzione Strategica continuerà a investire su iniziative di questo tipo; perché, più in generale, promuovere la salute significa restituire alle persone qualità nella loro vita.”

Mercoledì 28 maggio scorso il progetto si è aperto a un nuovo capitolo. Il gruppo che si allena abitualmente a Valverde è andato in visita nel complesso sportivo PalaVolcan di Acireale per una giornata speciale, pensata per rompere la routine, e dimostrare che l’attività fisica può essere anche un’esperienza sociale divertente, un momento di convivialità oltre che di benessere attraverso una piacevolissima gita fuori porta.

Il gruppo è stato accolto calorosamente al palazzetto dal presidente del Comitato Regionale CSI Sicilia Salvatore Raffa e dal Presidente del Comitato Provinciale CSI di Acireale Alessio Paradiso ed ha potuto svolgere un allenamento speciale coordinato dagli istruttori Aurelia Lombardo e Nicol Perillo.

A seguire il Presidente della Pro Loco Acireale Guglielmo Paradiso ha guidato la compagnia attraverso una approfondita e piacevole visita alle bellezze della città fornendo interessanti notizie storiche e culturali. Una giornata diversa che ha coniugato perfettamente il duplice spirito del progetto AFA: prevenzione della salute e integrazione sociale.

Quello che il Progetto AFA racconta, in fondo, è una storia semplice e potente insieme: che investire nella salute delle persone anziane significa investire nell’intera comunità, che la prevenzione non si fa solo con le parole ma con i fatti.

Il corpo e lo spirito, a qualsiasi età, hanno voglia di muoversi. Basta dargli l’occasione.

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