Comuni Ricicloni Legambiente: Enna tra i capoluoghi premiati

Si è svolta questa mattina a Palermo la cerimonia di premiazione dei Comuni Recicloni, su iniziativa di Legambiente Sicilia e che ha visto il Comune di Enna quale capoluogo premiato, assieme al Comune di Ragusa.

A ritirare il premio il Vicesindaco Francesco Comito che ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto in tema di raccolta differenziata.

“Un dato particolarmente rilevante – commenta il Vicesindaco Comito margine della premiazione- perché è contraddistinto da una sostanziale diminuzione della frazione di secco residuo. Questo fatto rende il dato complessivo molto importante soprattutto se raffrontato con quello degli altri capoluoghi siciliani anche dal punto di vista del contenimento dei costi di smaltimentoe quindi della tariffa che è, di gran lunga, la più bassa della regione e sotto la media nazionale”.

“Abbiamo raggiunto questo risultato- spiega poi Comito – grazie all’impegno del personale della società EcoEnnaServizi con in testa l’amministratore Santo Castagna e il direttore tecnico Roberto Palumbo e alla consolidata collaborazione con il centro di educazione ambientale di Legambiente Enna. Solo per fare un esempio, nell’ultimo anno, grazie a questa collaborazione è stato possibile coinvolgere oltre 500 esercizi commerciali e artigiani in una campagna di ascolto tesa a comprendere le difficoltà della categoria e, allo stesso tempo, incentivare la raccolta differenziata”.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Maurizio Dipietro che sottolinea come “questo importante risultato non rappresenta certamente un punto di arrivo ma un ulteriore positivo passo verso l’obbiettivo di una raccolta differenziata sempre più di qualità e l’innesco di in meccanismo virtuoso di economia circolare che possa avere ricadute anche e soprattutto per il nostro territorio, sia in termini economici che di qualità ambientale”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 113