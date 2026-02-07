Villarosa Comune Riciclone 2025

Questa mattina il Comune di Villarosa è stato premiato a Palermo, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni Ricicloni 2025 Sicilia” di Legambiente, per gli eccellenti risultati raggiunti nella raccolta differenziata, che oggi si attesta intorno all’82%.

A ritirare il premio è stato l’Assessore Michelangelo Taravella.

Un traguardo importante, sottolinea l’Ass.re Taravella, che è il frutto dell’impegno quotidiano di una comunità intera.

Ringraziamo sinceramente tutti i cittadini di Villarosa per il senso civico dimostrato, la Società Progitec unitamente ai sui dipendenti per il lavoro costante e fondamentale che svolgono ogni giorno.

Continuiamo su questa strada, uniti con responsabilità e attenzione all’ambiente, perché una Villarosa più pulita e sostenibile è un bene per tutti. 🌱♻️

Soddisfatto il Sindaco Francesco Costanza che ha rimarcato il grande impegno nel promuovere politiche virtuose che hanno portato questo importante risultato. Questa Amministrazione ha fin da subito messo in pratica diverse azioni di sensibilizzazione e prevenzione coinvolgendo la scuola, le associazioni e la società tutta.

I cittadini hanno ripagato le aspettative.

Con loro, tutti i giorni, sosteniamo la battaglia in difesa dell’ambiente .!

