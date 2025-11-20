Campionato Siciliano Kickboxing Body Lab Enna 7 medaglie con 5 atleti

Domenica 16 novembre al Pala Catania si è svolta la prima fase del Campionato Siciliano Federkombat delle discipline da tatami,: Point Fighting, Light Contact e Kick Light.

Questa prima fase, dove erano presenti oltre 550 atleti da tutta la regione, sommerà i punteggi ottenuti a quelli che si otterranno nella seconda che si disputerà a febbraio a Caltanissetta. Il totale dei punti determinerà la qualificazione per la prima fase nazionale, alla quale accedono i primi quattro atleti di ogni categoria nelle cinture blu, marroni e nere.

Per gli atleti delle cinture giallo, arancioni e verdi si tratta di una esperienza importante per il passaggio alla categoria superiore.

La ASD Body Lab, diretta dal maestro Andrea Nardelli, è stata presente con cinque atleti e ha ottenuto quattro medaglie d’oro, un argento e due bronzi.

Il primo a salire sul quadrato è stato Gabriele Tamburella al suo esordio nella categoria cinture nere juniores in due specialità Light Contact e Kick Light, -57Kg. Gabriele, pur essendo tra i più giovani, deve ancora compiere i 16 anni, e venendo da una categoria di peso inferiore ha disputato ottimi incontri arrivando al terzo posto nel Light Contact e vincendo nella Kick Light ottenendo così una medaglia di bronzo e una medaglia d’oro.

Il secondo a combattere è stato Diego Ingrassia nella categoria cinture nere seniores -63Kg, anche lui in due specialità Light Contact e Kick Light vincendole entrambe. Diego, come gli scorsi anni, domina le categorie conquistando due medaglie d’oro.

Passando agli esordienti c’è stato il debutto in gara per Nicolò Bellomo categoria -50Kg cadetti 13-15 anni. Nicolò ha debuttato nella Kick Light, accettando di gareggiare in una specialità in cui normalmente non si allena per mancanza di avversari nella sua specialità. Nonostante il peso del debutto conquista un’ottima medaglia di bronzo.

Nella Kick Light categoria senior -90KG la ASD Body Lab presentava due atleti, Cristian Di Domenico e Pietro Falletta. I due atleti vengono posti ai due estremi del tabellone di qualificazione e vincono tutti gli incontri fino a scontrarsi in finale facendo così guadagnare all’associazione un oro e un argento. Per la cronaca il vincitore è stato Cristian.

Il prossimo appuntamento sarà la seconda fase del Campionato Siciliano che si terrà a metà di febbraio a Caltanissetta.

