Campionato Siciliano Kickboxing 2022 – 2 podi per la Budo Center Enna

Domenica 13 febbraio al Pala Spedini di Catania si è svolto il Campionato Siciliano Federkombat delle discipline da tatami, unica prova di qualificazione per le fasi nazionali alle quali accedono i primoi quattro atleti di ogni categoria.

Erano presenti circa 180 atleti da tutta la regione per contendersi la qualificazione.

La ASD Budo Center Enna era presente con due atleti e ha ottenuto due medaglie d’argento e quindi entrambe le qualificazioni. Il primo a salire sul quadrato è stato Matteo Fichera della sezione di Assoro nella specialità del Point Fighting, cinture nere, juniores -57Kg. Matteo è partito dai quarti di finale vincendo tutti gli incontri fino alla finale dove ha dovuto arrendersi per pochi punti ad un forte atleta che in passato ha vestito la maglia azzurra. Ottimo risultato che permette a Matteo di qualificarsi per le fasi nazionali del Criterium che determinerà i finalisti per il titolo italiano.

Il secondo a combattere è stato Diego Ingrassia per la prima volta nella categoria Juniores. Avrebbe dovuto gareggiare nella categoria cinture verdi -60Kg specialità Kick Light, ma non essendoci avversari è stato spostato d’ufficio nella categoria superiore -65KG. Diego, malgrado soffra la differenza di peso si arrende solo in finale dove deve fermarsi per intervento medico a 40 secondi dalla fine dell’incontro. Guadagna anche lui la medaglia d’argento ma essendo nelle cinture basse non partecipa alla qualificazione per il Criterium. Potrà comunque partecipare al Trofeo Italia, cioè un trofeo nazionale riservato agli esordienti.

Prossimo appuntamento saranno le fasi nazionali dal 31 marzo al 3 aprile e poi a metà aprile di nuovo a Catania per la seconda fase del “Trofeo Sud Italia” dove parteciperanno atleti di Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata.

