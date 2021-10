Si svolgerà a Calascibetta la prima Agorà promossa dalla segreteria Provinciale del PD.

Il tema su cui verterà l’incontro sarà quello dello “Sviluppo delle aree interne e montane: Piano strategico e risorse necessarie”.

Sarà un momento di confronto ma soprattutto di ascolto, da cui poter raccogliere idee e proposte per contrastare il fenomeno della desertificazione demografica. Per fare ciò occorre ripensare un modello di sviluppo sostenibile, capace di creare le condizioni affinché la popolazione non sia costretta ad emigrare.

All’iniziativa hanno aderito già i rappresentanti del mondo del lavoro e delle attività produttive, nonché Sindaci e amministratori locali oltre a cittadini singoli o associati.

L’appuntamento per chi fosse interessato è per Mercoledì 6/10/2021 dalle ore 17:30 alle ore 20:00 presso la Villa Comunale – Piazza Umberto I – Calascibetta.

L’iniziativa può essere sostenuta anche iscrivendosi alla piattaforma nazionale delle Agorà Democratiche al seguente indirizzo: https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo/f/81/proposals/268

Sarà presente Daniele Vella componente della segreteria regionale del Partito Democratico.

