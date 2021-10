Sicilia. Barbagallo: “PD alternativo alla Lega, noi guardiamo a progressisti e riformisti”

Taormina, 2 ottobre 2021 – “Il PD è assolutamente alternativo alla Lega: pistoleri, xenofobi e populisti sono incompatibili con noi. Stiamo lavorando con coerenza a un progetto che vede insieme progressisti e riformisti e che si fondi sull’alleanza tra Pd, M5S e forze di sinistra”. Lo dice il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, da Taormina dove sta partecipando all’assemblea regionale di Sicilia Vera, il movimento del sindaco di Messina, Cateno De Luca.

Barbagallo ribadisce, ancora una volta, che in vista delle prossime elezioni regionali “il dialogo è possibile ma non chi è, e continua a stare, con Musumeci e con la Lega. Se ci sono – afferma – forze popolari e moderate saremo ben lieti di avviare un confronto. Ma a Miccichè, che ieri dalla Festa dell’Unità a Palermo ripropone un campo larghissimo come a Roma, dico – conclude Barbagallo – che la coalizione Draghi qui in Sicilia non è possibile: deve rompere con Musumeci”.

Visite: 38