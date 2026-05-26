Amministrative. Damante (M5S). KO centrodestra in Sicilia è dato politico inequivocabile

Palermo 26 maggio 2026 – “Il KO delle destre alle amministrative è un dato politico inequivocabile e non il frutto ‘fibrillazioni territoriali’, come dichiara Schifani. Il centrodestra perde sette sindaci su undici nei comuni più grandi, travolto dalle sue stesse divisioni interne e dall’avanzata di un campo progressista che, dove si presenta unito, vince e convince. L’alternativa progressista ha dimostrato e dimostra di saper vincere e governare e lo farà a partire dalla Sicilia”.

Lo dice la senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante a proposito dell’esito del voto delle Amministrative nell’isola.

“A Termini Imerese – sottolinea la senatrice – Maria Terranova, candidata del Movimento 5 Stelle, ottiene oltre il 70% dei consensi sbaragliando l’ex senatore di Fratelli d’Italia sorretto dai ministri della Repubblica. A Marsala il campo largo conquista una città storica del centrodestra, ad Agrigento il candidato di area progressista sfiora il colpaccio al primo turno. Ma le notizie di oggi ci ricordano anche altro: le zone rosse di Palermo non fermano le sparatorie, le strade della movida sono teatro di violenza sistematica e i bambini siciliani vivono in alcune delle province con la peggiore qualità della vita d’Italia. Un centrodestra che sta gettando il Paese al collasso e all’insicurezza. Noi strumento in mano ai cittadini per voltare pagina” – conclude la senatrice siciliana del Movimento 5 Stelle.

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