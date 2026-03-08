Altra luce che si accende nell’imprenditoria ennese: apre il centro fisioterapico Physio Care
Un’altra luce si accende nel mondo dell’imprenditoria ennese. E’ infatti stato inaugurato questa mattina 8 marzo a Enna bassa in contrada Ferrante il centro fioterapico Physio Care. Ad avviare l’attività il giovanissimo non ancora trentenne Dottor Giuseppe Di Fabrizio che sarà coadiuvato da altri due giovani suoi colleghi i dottori Davide Alparone e Stefano Bari. Dalla redazione di Ennapress un grosso in bocca al lupo al giovane imprenditore ed ai suoi collaboratori.
