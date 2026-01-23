VAMONOS VACANZE, ECCO LA NUOVA GEOGRAFIA DELLE VACANZE BASATA SULLA SPESA PRO CAPITE IN TUTTE LE PROVINCE
Milano, Roma, Bologna, Torino, Firenze e Modena tra le città dove la spesa pro capite è maggiore. Nel ranking elaborato da Vamonos Vacanze i budget più bassi si trovano invece a Vibo Valentia e Agrigento.
Roma, 23 gennaio 2026 – Il turismo segue la geografia economica delle province italiane. Nella spesa per i viaggi, grande è il divario tra grandi città e aree periferiche: a metterlo in evidenza è Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in vacanze di gruppo, che ha incrociato dati Istat, Banca d’Italia ed Eurostat per fotografare l’andamento della spesa turistica degli italiani.
Quali sono le province e le aree metropolitane dove si spende di più? Sul podio troviamo Brescia (1.750 euro pro capite), Aosta (1.731 euro) e Torino (1.725 euro). Seguono poi Genova (1.724 euro), Mantova, Verona e Savona (1.714 euro), Lecco (1.707 euro), Imperia (1.705 euro), Bergamo (1.700 euro) e Modena (1.698 euro).
Tra le città metropolitane dove la spesa pro capite è maggiore, troviamo naturalmente anche Milano (1.672 euro), Roma, (1.600 euro), Bologna (1.591 euro) e Firenze (1.499 euro).
Le 10 province più parsimoniose sono invece: Vibo Valentia (1.105 euro pro capite), Agrigento (1.114 euro), Caltanissetta (1.125 euro), Crotone (1.128 euro), Nuoro (1.130 euro), Trapani (1.136 euro), Ragusa (1.141 euro), Enna (1.147 euro), Oristano (1.165 euro) e Siracusa (1.166 euro).
Il data set completo con tutte le province e città metropolitane è accessibile alla url: https://sharing-media.com/dataset/260123p.pdf
In alcune aree la spesa per le vacanze risulta fino al 40% superiore alla media nazionale, trainata da: redditi più elevati, maggiore incidenza di single, maggiore propensione ai viaggi internazionali.
Ma secondo le elaborazioni di Vamonos-Vacanze.it, basate su dati Istat, Banca d’Italia ed Eurostat, il fattore discriminante non è tuttavia solo il reddito, ma anche la densità urbana, l’offerta culturale e i diversi modelli di consumo.
«Il single urbano —ad esempio— tende a viaggiare meno volte, ma con una spesa più alta per singolo viaggio» spiegano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.
All’opposto, valori più contenuti si registrano nelle province interne, nelle aree a bassa densità e nei territori con popolazione più anziana. Qui la spesa media può risultare inferiore del 30%, con una preferenza per viaggi brevi, soggiorni presso parenti e destinazioni nazionali.
«Ma, nonostante le differenze, emerge un elemento comune: anche nelle province a minore spesa cresce la quota destinata ai viaggi rispetto ad altri consumi discrezionali, segnale che il turismo è percepito come un bisogno primario di benessere» concludono gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.
Cosa cambia nel 2026? Le proiezioni di Vamonos-Vacanze.it indicano che la crescita maggiore della spesa turistica arriverà dalle province medio-piccole, che aumenteranno i viaggi organizzati anche fuori dai grandi centri e che il turismo di gruppo diventerà uno strumento di accessibilità economica.
PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA
SPESA VACANZE (PRO CAPITE)
Brescia
1.750 €
Aosta
1.731 €
Torino
1.725 €
Genova
1.724 €
Mantova
1.714 €
Verona
1.714 €
Savona
1.714 €
Lecco
1.707 €
Imperia
1.705 €
Bergamo
1.700 €
Modena
1.698 €
Alessandria
1.697 €
Pavia
1.697 €
Trento
1.682 €
Lodi
1.681 €
Vicenza
1.681 €
La Spezia
1.681 €
Biella
1.672 €
Verbano-Cusio-Ossola
1.672 €
Milano
1.672 €
Bolzano
1.666 €
Ferrara
1.660 €
Piacenza
1.655 €
Forlì-Cesena
1.653 €
Ravenna
1.653 €
Novara
1.648 €
Gorizia
1.646 €
Rimini
1.644 €
Sondrio
1.640 €
Vercelli
1.640 €
Treviso
1.640 €
Reggio nell’Emilia
1.632 €
Cuneo
1.632 €
Padova
1.632 €
Monza e Brianza
1.632 €
Parma
1.616 €
Varese
1.608 €
Roma
1.600 €
Belluno
1.597 €
Como
1.591 €
Bologna
1.591 €
Trieste
1.591 €
Udine
1.590 €
Asti
1.583 €
Cremona
1.567 €
Rovigo
1.557 €
Latina
1.544 €
Viterbo
1.529 €
Pordenone
1.526 €
Venezia
1.526 €
Arezzo
1.523 €
Pisa
1.511 €
Firenze
1.499 €
Pesaro e Urbino
1.496 €
Prato
1.496 €
Siena
1.496 €
Fermo
1.494 €
Macerata
1.494 €
Massa-Carrara
1.494 €
Ancona
1.473 €
Pistoia
1.449 €
Livorno
1.443 €
Perugia
1.443 €
Terni
1.443 €
Lucca
1.421 €
Ascoli Piceno
1.405 €
Rieti
1.404 €
Frosinone
1.397 €
Grosseto
1.397 €
Chieti
1.317 €
Taranto
1.308 €
Bari
1.305 €
Lecce
1.296 €
Cagliari
1.291 €
Napoli
1.279 €
Pescara
1.279 €
Salerno
1.267 €
Catanzaro
1.264 €
Matera
1.258 €
Isernia
1.253 €
Cosenza
1.252 €
L’Aquila
1.250 €
Barletta-Andria-Trani
1.241 €
Brindisi
1.241 €
Avellino
1.233 €
Reggio di Calabria
1.228 €
Campobasso
1.227 €
Foggia
1.225 €
Teramo
1.224 €
Caserta
1.220 €
Sud Sardegna
1.214 €
Benevento
1.200 €
Messina
1.199 €
Potenza
1.195 €
Palermo
1.191 €
Catania
1.191 €
Sassari
1.191 €
Siracusa
1.166 €
Oristano
1.165 €
Enna
1.147 €
Ragusa
1.141 €
Trapani
1.136 €
Nuoro
1.130 €
Crotone
1.128 €
Caltanissetta
1.125 €
Agrigento
1.114 €
Vibo Valentia
1.105 €