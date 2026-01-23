VAMONOS VACANZE, ECCO LA NUOVA GEOGRAFIA DELLE VACANZE BASATA SULLA SPESA PRO CAPITE IN TUTTE LE PROVINCE

Milano, Roma, Bologna, Torino, Firenze e Modena tra le città dove la spesa pro capite è maggiore. Nel ranking elaborato da Vamonos Vacanze i budget più bassi si trovano invece a Vibo Valentia e Agrigento.

Roma, 23 gennaio 2026 – Il turismo segue la geografia economica delle province italiane. Nella spesa per i viaggi, grande è il divario tra grandi città e aree periferiche: a metterlo in evidenza è Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in vacanze di gruppo, che ha incrociato dati Istat, Banca d’Italia ed Eurostat per fotografare l’andamento della spesa turistica degli italiani.

Quali sono le province e le aree metropolitane dove si spende di più? Sul podio troviamo Brescia (1.750 euro pro capite), Aosta (1.731 euro) e Torino (1.725 euro). Seguono poi Genova (1.724 euro), Mantova, Verona e Savona (1.714 euro), Lecco (1.707 euro), Imperia (1.705 euro), Bergamo (1.700 euro) e Modena (1.698 euro).

Tra le città metropolitane dove la spesa pro capite è maggiore, troviamo naturalmente anche Milano (1.672 euro), Roma, (1.600 euro), Bologna (1.591 euro) e Firenze (1.499 euro).

Le 10 province più parsimoniose sono invece: Vibo Valentia (1.105 euro pro capite), Agrigento (1.114 euro), Caltanissetta (1.125 euro), Crotone (1.128 euro), Nuoro (1.130 euro), Trapani (1.136 euro), Ragusa (1.141 euro), Enna (1.147 euro), Oristano (1.165 euro) e Siracusa (1.166 euro).

Il data set completo con tutte le province e città metropolitane è accessibile alla url: https://sharing-media.com/dataset/260123p.pdf

In alcune aree la spesa per le vacanze risulta fino al 40% superiore alla media nazionale, trainata da: redditi più elevati, maggiore incidenza di single, maggiore propensione ai viaggi internazionali.

Ma secondo le elaborazioni di Vamonos-Vacanze.it, basate su dati Istat, Banca d’Italia ed Eurostat, il fattore discriminante non è tuttavia solo il reddito, ma anche la densità urbana, l’offerta culturale e i diversi modelli di consumo.

«Il single urbano —ad esempio— tende a viaggiare meno volte, ma con una spesa più alta per singolo viaggio» spiegano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.

All’opposto, valori più contenuti si registrano nelle province interne, nelle aree a bassa densità e nei territori con popolazione più anziana. Qui la spesa media può risultare inferiore del 30%, con una preferenza per viaggi brevi, soggiorni presso parenti e destinazioni nazionali.

«Ma, nonostante le differenze, emerge un elemento comune: anche nelle province a minore spesa cresce la quota destinata ai viaggi rispetto ad altri consumi discrezionali, segnale che il turismo è percepito come un bisogno primario di benessere» concludono gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.

Cosa cambia nel 2026? Le proiezioni di Vamonos-Vacanze.it indicano che la crescita maggiore della spesa turistica arriverà dalle province medio-piccole, che aumenteranno i viaggi organizzati anche fuori dai grandi centri e che il turismo di gruppo diventerà uno strumento di accessibilità economica.

PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA

SPESA VACANZE (PRO CAPITE)

Brescia

1.750 €

Aosta

1.731 €

Torino

1.725 €

Genova

1.724 €

Mantova

1.714 €

Verona

1.714 €

Savona

1.714 €

Lecco

1.707 €

Imperia

1.705 €

Bergamo

1.700 €

Modena

1.698 €

Alessandria

1.697 €

Pavia

1.697 €

Trento

1.682 €

Lodi

1.681 €

Vicenza

1.681 €

La Spezia

1.681 €

Biella

1.672 €

Verbano-Cusio-Ossola

1.672 €

Milano

1.672 €

Bolzano

1.666 €

Ferrara

1.660 €

Piacenza

1.655 €

Forlì-Cesena

1.653 €

Ravenna

1.653 €

Novara

1.648 €

Gorizia

1.646 €

Rimini

1.644 €

Sondrio

1.640 €

Vercelli

1.640 €

Treviso

1.640 €

Reggio nell’Emilia

1.632 €

Cuneo

1.632 €

Padova

1.632 €

Monza e Brianza

1.632 €

Parma

1.616 €

Varese

1.608 €

Roma

1.600 €

Belluno

1.597 €

Como

1.591 €

Bologna

1.591 €

Trieste

1.591 €

Udine

1.590 €

Asti

1.583 €

Cremona

1.567 €

Rovigo

1.557 €

Latina

1.544 €

Viterbo

1.529 €

Pordenone

1.526 €

Venezia

1.526 €

Arezzo

1.523 €

Pisa

1.511 €

Firenze

1.499 €

Pesaro e Urbino

1.496 €

Prato

1.496 €

Siena

1.496 €

Fermo

1.494 €

Macerata

1.494 €

Massa-Carrara

1.494 €

Ancona

1.473 €

Pistoia

1.449 €

Livorno

1.443 €

Perugia

1.443 €

Terni

1.443 €

Lucca

1.421 €

Ascoli Piceno

1.405 €

Rieti

1.404 €

Frosinone

1.397 €

Grosseto

1.397 €

Chieti

1.317 €

Taranto

1.308 €

Bari

1.305 €

Lecce

1.296 €

Cagliari

1.291 €

Napoli

1.279 €

Pescara

1.279 €

Salerno

1.267 €

Catanzaro

1.264 €

Matera

1.258 €

Isernia

1.253 €

Cosenza

1.252 €

L’Aquila

1.250 €

Barletta-Andria-Trani

1.241 €

Brindisi

1.241 €

Avellino

1.233 €

Reggio di Calabria

1.228 €

Campobasso

1.227 €

Foggia

1.225 €

Teramo

1.224 €

Caserta

1.220 €

Sud Sardegna

1.214 €

Benevento

1.200 €

Messina

1.199 €

Potenza

1.195 €

Palermo

1.191 €

Catania

1.191 €

Sassari

1.191 €

Siracusa

1.166 €

Oristano

1.165 €

Enna

1.147 €

Ragusa

1.141 €

Trapani

1.136 €

Nuoro

1.130 €

Crotone

1.128 €

Caltanissetta

1.125 €

Agrigento

1.114 €

Vibo Valentia

1.105 €

