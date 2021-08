Valguarnera: stasera Convivium, spettacolo di danza contemporanea in atto unico.

Convivium, spettacolo di danza contemporanea in atto unico.

In molte culture mediterranee e in particolare in quella italiana il pasto in comune riveste un ruolo sociale determinante. Convivium, performance a sei firme coreografiche (Federica Esposito, Simona Fichera, Selma Gurrieri, Marco Laudani, Claudio Scalia e Melissa Zuccalà), nasce dallo spirito di voler condividere il proprio linguaggio artistico all’interno di uno spazio comune. I coreografi, tutti siciliani, presenteranno al pubblico le loro creazioni all’interno di una serata dinamica e coinvolgente.

Quando c’è un convivio c’è una comunità. Una realtà di artisti indipendenti, collettivi e compagnie legati dalla propria terra, la Sicilia, insieme per questo nuovo progetto.

La Tournée 2021

partirà questa sera

22 Agosto

h 21,00

Piazza della Repubblica

Valguarnera ( En )

Ingresso libero con obbligo di Green Pass

Proseguirà il 27 agosto al Castello di Milazzo e il 2 settembre a Ragusa Ibla

Il lavoro a firma coreografica della valguarnerese Melissa Zuccalà che ha deciso di mostrare questa sera a Valguarnera con la sua compagnia SBAM dance connection si chiama

STOLEN SOUL

una riflessione sulla drammatica condizione degli artisti durante la pandemia.

Danzato da:

Asia Scuderi Noemi Mulé e Benedetta Cannolo.

