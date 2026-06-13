Nuova data per l’evento “Tra mito e scienza – Cozzo Matrice vista dal cielo” ⛰️✨

Dopo il rinvio delle scorse settimane, siamo lieti di comunicarvi che l’appuntamento sarà recuperato il 16 giugno nell’ambito delle attività del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark.

Una giornata speciale alla scoperta di Cozzo Matrice, tra geologia, archeologia, miti e nuove tecnologie, per osservare e interpretare il territorio da prospettive diverse e complementari.

🥾 Si consigliano scarpe comode.

Vi aspettiamo per un viaggio tra passato, presente e futuro, alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del nostro Geopark

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