Enna: bilancio finale positivo per la rassegna Stupor Mundi che si conclude domani

Con l’omaggio ad Astor Piazzolla “Astor y Amelita”, di Franca Masu nella suggestiva location dell’area antistante la Torre di Federico con inizio alle 21,30 si conclude lunedì prossimo la rassegna “Stupor Mundi Musica d’autore nei luoghi federiciani”, organizzato dalla Cooperativa Olimpo con la collaborazione con il Comune di Enna. Un festival che malgrado roboanti annunci e clamorose defezioni o rinvii (quello di lunedì prossimo ad esempio doveva tenersi lo scorso 23 luglio) ha visto per circa un mese e mezzo numerosi eventi di svariati generi musicali tenersi tra il Castello di Lombardia ma soprattutto la torre ottagonale di Federico che ha visto il suo battesimo nell’utilizzo per manifestazioni di questo genere e per certi versi scoperta non solo da chi è venuto da fuori città ma dagli stessi ennesi. Ad ogni modo è stato uno dei cartelloni di eventi, considerando il periodo non facile che si sta vivendo più corposo che si sia visto in Sicilia ed ha dato non poca visibilità alla città di Enna. Un plauso così in particolare all’assessore al Turismo e vice Sindaco Francesco Colianni che ha creduto sin dal primo momento agli eventi musicali anche in periodo di Covid. Ricordiamo che al Castello di Lombardia oltre agli eventi del cartellone di Stupor Mundi ha visto il ritorno dopo oltre 35 anni della musica d’autore italiana con big come Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia e ieri sera Gianna Nannini e che hanno fatto segnare tutti il Sold Out dei 1000 posti disponibili. Ritornando invece allo spettacolo di lunedì prossimo l’artista, esponente di spicco della cultura catalana in Sardegna, sarà la straordinaria interprete del racconto in musica dell’incontro tra il genio di Astor Piazzolla e la voce profonda di Amelita Baltar, un omaggio al Maestro argentino nel centenario della nascita.

Visite: 32