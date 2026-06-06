Il Liceo Musicale “Colajanni-Farinato” protagonista in Campania: concerti, concorsi e prestigiosi riconoscimenti

Si è conclusa con grande successo la tournée in Campania del Liceo Musicale “Colajanni-Farinato” di Enna diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Maria Silvia Messina, un’esperienza artistica e formativa che ha coinvolto studenti e docenti in una settimana intensa di concerti, concorsi e momenti di confronto con importanti realtà musicali del territorio.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Regione Siciliana, rappresenta ormai un appuntamento consolidato nella programmazione del Liceo Musicale, che negli anni ha portato i propri studenti a esibirsi oltre che in Sicilia in altre regioni italiane, tra cui Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia e quest’anno Campania , promuovendo la crescita artistica dei giovani musicisti e la valorizzazione del territorio ennese e siciliano.

Tra i momenti più significativi della tournée, il concerto presso il Liceo Musicale di Torre Annunziata, dove gli studenti sono stati accolti con grande disponibilità e spirito di collaborazione dai colleghi campani. Dopo le esibizioni delle due scuole, la giornata si è conclusa con una coinvolgente performance condivisa, testimonianza concreta del valore della musica come strumento di dialogo e incontro.

Particolarmente suggestivo anche il concerto tenuto presso il roof garden dell’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia. In una splendida cornice panoramica, l’orchestra del Liceo si è esibita davanti a un pubblico composto da ospiti italiani e stranieri, ricevendo calorosi applausi e l’apprezzamento della direzione della struttura per la qualità artistica dell’esecuzione.

Tra gli appuntamenti previsti figurava inoltre il concerto inserito nel programma del “Maggio dei Monumenti” della Città di Nola, organizzato in collaborazione con il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno. L’evento, che avrebbe visto protagonista l’Orchestra del Liceo Musicale “Colajanni-Farinato”, è stato rinviato a poche ore dall’inizio a causa di un improvviso lutto cittadino che ha comportato la sospensione delle manifestazioni pubbliche. L’Amministrazione comunale ha tuttavia manifestato la volontà di recuperare il concerto in una successiva data, riconoscendo il valore artistico e culturale dell’iniziativa.

La tournée ha inoltre visto la partecipazione a due importanti appuntamenti concorsuali: la 28ª edizione del Concorso Internazionale “Napoli Nova” e il Festival-Concorso dedicato a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, svoltosi a Nola sotto la direzione artistica del Maestro Angelo Caldarelli.

I risultati ottenuti confermano l’eccellenza del percorso formativo proposto dall’istituto. L’Orchestra del Liceo ha conquistato il Primo Premio in entrambi i concorsi, numerosi riconoscimenti sono stati assegnati anche ai solisti e alle formazioni cameristiche, con diversi primi premi e primi assoluti, secondi e terzi premi nelle varie categorie, a testimonianza dell’elevato livello di preparazione raggiunto dagli studenti.

Complessivamente, gli studenti del Liceo hanno ottenuto ben nove primi premi, sette secondi premi e cinque terzi premi, risultati che premiano il costante impegno degli studenti, il lavoro dei docenti e la validità di un progetto didattico che coniuga formazione, inclusione e valorizzazione del talento.

L’esperienza campana ha rappresentato non soltanto un’importante occasione di crescita musicale, ma anche un momento di arricchimento umano e culturale. Attraverso concerti, concorsi e incontri con altre realtà scolastiche, gli studenti hanno potuto confrontarsi con contesti diversi, sviluppando competenze artistiche e relazionali fondamentali per il loro percorso formativo. Gli studenti sono stati accompagnati dalla referente del Liceo Musicale, professoressa Giovanna Fussone, e dai docenti Gianmario Baleno, Luigi Bevilacqua, Pietro D’Amico e Katia Giuffrida.

Ancora una volta il Liceo Musicale “Colajanni-Farinato” conferma il proprio ruolo di eccellenza nel panorama musicale siciliano, portando con orgoglio il nome della città di Enna e della Sicilia in contesti di rilevanza nazionale e contribuendo alla diffusione della cultura musicale come strumento di crescita, inclusione e cittadinanza.

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