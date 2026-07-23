Piazza Armerina: Il Palio dei Normanni cresce e guarda al futuro.

Il Palio dei Normanni cresce e guarda al futuro.

La 71ª edizione del Palio dei Normanni, la più grande rievocazione storica del Meridione d’Italia, compie un importante passo avanti nel suo percorso di crescita e promozione.

Grazie a un finanziamento della Regione Siciliana, destinato specificamente all’ingaggio di un attore di chiara fama nazionale, sarà possibile rafforzare la comunicazione dell’evento, ampliarne la visibilità e valorizzare ancora di più una manifestazione che rappresenta un patrimonio storico, culturale e identitario della Sicilia.

Per questa edizione, il ruolo del Conte Ruggero d’Altavilla sarà interpretato dall’attore Francesco Arca, volto tra i più apprezzati del panorama tel evisivo e cinematografico italiano. La sua presenza contribuirà a dare ancora maggiore prestigio e risonanza mediatica a un evento che da oltre settant’anni racconta la storia, le tradizioni e l’identità di Piazza Armerina.

Un sentito ringraziamento alla Regione Siciliana per aver creduto nel valore del Palio dei Normanni e per aver sostenuto un progetto che punta a far crescere questa straordinaria rievocazione storica, rendendola sempre più conosciuta e apprezzata a livello nazionale.

La storia prende vita.

Vi aspettiamo a Piazza Armerina per vivere insieme la magia della 71ª edizione del Palio dei Normanni.

Advertisement

Advertisement

Visite: 144