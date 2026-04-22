twirling, le libellule marsala si confermano “reginette” siciliane e spiccano il volo verso i tricolori in lombardia. la società sorprende pure agli europei in olanda

Ancora un memorabile bottino complessivo (ben 36 medaglie, eguagliato il record colto nella prima prova di marzo) per la società lilybetana coordinata dal tecnico federale FITw Giulia Mirabile, in occasione della seconda tappa del Regionale, ospite ancora una volta sul parquet del PalaSerranò di Patti, nel Messinese. Le marsalesi possono adesso prepararsi per quella che si prospetta (al netto della terza tappa del “siciliano”, prevista a maggio) come una pacifica ‘invasione’ sportiva alla volta del Campionato italiano di specialità, in calendario dal 5 al 7 giugno nella cornice della E-Work Arena di Busto Arsizio, nel Varesotto. “Creiamo campioni e li accompagniamo sul tetto d’Europa e d’Italia”

Marsala, 22 aprile – Non si è ancora spenta l’eco per la brillante e, per certi versi, sorprendente spedizione continentale da parte dell’A.S.D. Le Libellule Italia Marsala, coraggiosa nel conseguire risultati memorabili al culmine dell’European Technical Championship di Twirling (ossia il Campionato europeo per Specialità tecniche) disputato sotto le insegne della Federazione internazionale ITBF ad Eindhoven, nei Paesi Bassi. Gaia Pipitone, duplice campionessa regionale in carica ed i fratelli Greta e Leo De Marco, anche loro campioni siciliani della specialità 2025, hanno vestito con onore la maglia azzurra della Nazionale italiana Twirling, insieme ai ginnasti ed alle atlete delle altre società tricolori qualificate, gestendo le emozioni e garantendo prestazioni di alto livello.

Leo (questi prescelto tra i portabandiera della Nazionale Italiana) e Gaia sono addirittura approdati alle finali. Il primo ha sfiorato il podio, conseguendo un pur ottimo quarto posto nel Solo Youth A, mentre Gaia ha ottenuto un’onorevole settima piazza, sempre da finalista europea, nella disciplina Solo Cadetti B. In evidenza, in Olanda, anche Greta De Marco (sorella maggiore di Leo), che porta a casa un altrettanto incoraggiante 17° posto e l’ingresso nelle semifinali dell’evento continentale.

Al rientro in Italia, la società presieduta da Mattia Galuppo e guidata sul campo dal tecnico federale FITw Giulia Mirabile (a sua volta collaborata dal tecnico di base Giovanna Giordano nonché dalla vice allenatrice Lucrezia De Vita) si è subito immersa nella seconda Fase (Prova) del Campionato regionale Twirling Sicilia serie B/C e Coppa Italia 2026, ospite ancora al PalaSerranò di Patti. Lasciando nuovamente il segno, con un bottino globale di ben 36 medaglie (eguagliato il record della prima tappa) riposte in bacheca dall’unico atleta e dalle ginnaste marsalesi (in totale 48 tesserati), tra le quali 16 ori, 11 argenti e 9 medaglie di bronzo.

A conseguire le 16 medaglie d’oro nella gara organizzata dal Comitato regionale FITw Sicilia diretto da Roberto Arsì, con la collaborazione delle società locali Onda Sport e Meeting2 (ed a staccare i “pass” per il Campionato italiano Twirling di serie B/C e Coppa Italia, in programma nella prestigiosa E-Work Arena di Busto Arsizio, in territorio di Varese, dal 5 al 7 giugno) è stato un “mix” tra atlete pressoché esordienti ed altre ormai più esperte. In particolare, brillano del prestigioso metallo le giovanissime Clarissa Sorrentino, Alessia Giacalone, Anna Genovese, quindi Greta Angelo, Sara Pipitone (nel Duo), le sorelle Clara e Marta Sciacca, Ginevra Monteleone, Chiara Chibbaro (che mette al sicuro due ori in altrettante diverse specialità), Chiara Parisi (anche per lei due ori ed altrettanti titoli regionali), Lucrezia De Vita, le due esordienti Ciminelli e Fazio (nel Duo), infine tre tra le formazioni a squadre schierate da Le Libellule Marsala, il Twirl Team Junior B, il Twirl Team Senior B e l’Artistic Group Junior B, composto da atlete marsalesi e della società Venus Trapani, questa coordinata dal tecnico FITw Ida Bruno.

Le medaglie d’argento, a Patti, portano invece la firma di Gaia Pipitone, Marta Sciacca, Leo De Marco, Sara Mannone (in Duo), Dijamila Musella, Lucrezia De Vita (anche per loro esercizio in Duo), Chiara Chibbaro (che ottiene così un clamoroso “tris” di medaglie), Adele Giannone, Costanza Lipani (che torna così a calcare il palcoscenico tricolore dopo una stagione di assenza), Chiara Parisi, Adele Genovese (entrambe seconde classificate nel Freestyle Pair Junior C), dell’esordiente Mariagrazia Pantaleo. Ed ancora, argenti al collo per Martina Giacalone, Emma Macarie (in Duo, nel Freestyle Pair Cadetti Beginners) e per il Freestyle Team Senior B, in sinergia con le atlete de Le Farfalle Mazara del Vallo, guidate dal tecnico FITw Tiziana Barbera.

Non meno preziosi i terzi gradini sul podio, conseguiti dalle “libelluline” Carola Lamantia, Ariel Guastella, Maria Palma, Sophie Marceca (in coppia, Freestyle Pair Youth Beginners), Anna Maria Marino, Mariagrazia Pantaleo, Alessia Giacalone (in Duo, nella specialità Freestyle Pair Junior Beginners), Chiara De Dia, Adele Russo (pure loro in coppia, ma nel Freestyle Pair Cadetti Beginners; nella medesima categoria clamoroso dominio de Le Libellule Marsala, con ben cinque primi posti

A.S.D. Le Libellule Italia via Abele Damiani, 32/C – 91025 MARSALA (TP)

ASDLELIBELLULEMARSALA – email: lelibelluleitalia@gmail.com

su cinque). Ancora bronzi, per l’esperta Ginevra Monteleone e per la giovanissima Sonia Mannone, infine per il gruppo Dance Twirl Team Junior B Marsala.

A piedi del podio, inoltre, o comunque in buona posizione nella classifica finale di categoria, in campo individuale ed in duo, figurano inoltre Sofia Licari, Gioia De Dia, Sara Scavone, le coppie Pantaleo-Parrinello, Giorlando-Guarrato e Renda-Rappa, quindi le “veterane” Chloe Gerardi e Sara Sciortino, Aurora Angelo, Gaia Licari, Sara Giacalone e Sofia Desyree Ingoglia.

“Stanchi ma assai più che soddisfatti – è il parere del tecnico federale FITw e responsabile de Le Libellule, Giulia Mirabile – siamo ora al culmine di settimane intense, vissute con orgoglio, dedizione ed una profonda gratitudine considerato il percorso straordinario che abbiamo condiviso. Crediamo di aver scritto pagine importanti: l’esordio in serie A Twirling, un Campionato europeo vissuto da protagonisti e concluso in finale con un quarto ed un settimo posto, Campionati di serie B e C impreziositi da una vera e propria pioggia di medaglie. Ed ancora la chiusura della Coppa Italia per i nostri atleti agonisti emergenti, con risultati di grande valore, miglioramenti evidenti e uno spirito di squadra cresciuto in modo straordinario”.

“Al di là delle medaglie – aggiunge il Giudice federale FITw – ci piace riportare i sorrisi delle nostre ragazze, perché sono quei sorrisi il motore di tutto. Ciò è il frutto di un impegno costante, di concentrazione e ricerca continua dell’eccellenza. Ed è ciò che ci distingue: un lavoro instancabile, quotidiano, fatto con amore autentico verso ogni singolo atleta. Grazie a Giovanna Giordano, pilastro solido e instancabile, per la sua precisione, preparazione e contributo fondamentale, così come a Lucrezia De Vita e Chiara Parisi, per esserci sempre con mente e cuore. Grazie ai genitori, loro credono in noi e condividono questo viaggio fatto di sacrifici, emozioni e di conquiste indimenticabili. E, se permettete – conclude Giulia Mirabile – grazie anche a me. Creiamo campioni e li accompagniamo sul tetto d’Europa e d’Italia…”.

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