Conversazioni con Danilo Dolci a cura di Giacinto Spagnoletti è uno dei volumi di Dolci ripubblicati dalla casa editrice Mesogea. Martedì 28 aprile 2026 verrà presentato alle ore 17,30 presso la Casa di Giufà ad Enna, con la partecipazione di Amico Dolci e l’intervento di Sebastiano Pennisi.

In questo lungo dialogo che Dolci e il critico letterario Giacinto Spagnoletti intrattennero nel Natale del 1975 Danilo traccia una sorta di bilancio della sua vita e soprattutto delle attività e delle lotte condotte nella Sicilia occidentale fino a quel momento: dalla costruzione della diga sullo Jato, agli scioperi alla rovescia, alle iniziative educative. Lo fa con lucidità e precisione e attraverso un racconto appassionante ci fa entrare in quel mondo complesso e difficile, qual era la Sicilia di quegli anni, che Dolci, i suoi collaboratori e intere popolazioni hanno tentato di cambiare.

“E infine, a chi obietta che finora nella storia non sono stati possibili cambiamenti strutturali con metodi nonviolenti, che non sono esistite rivoluzioni nonviolente, occorre rispondere con nuove sperimentazioni per cui sia evidente che quanto ancora non è esistito in modo compiuto, può esistere. Occorre promuovere una nuova storia”. Questa affermazione riportata nella quarta di copertina del libro, è forse il messaggio più attuale in questo odierno mondo altrettanto complicato che sta facendo diventare la guerra il nostro unico orizzonte. Ripartire dalla lezione di Dolci dovrebbe essere un nostro dovere.

Organizza associazione Zanni, in collaborazione con Centro di sviluppo creativo Danilo Dolci, Comune di Enna, Casa di Giufà. Per informazioni 3404990772

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