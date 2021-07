Unioncamere: Imprese, tra aprile e giugno 31mila aperture in più rispetto al 2020: a Enna crescita dello 0,81%

Imprese, tra aprile e giugno 31mila aperture in più rispetto al 2020

La natalità imprenditoriale torna ai livelli pre-Covid con 89mila iscrizioni nel II trimestre

Roma, 23 luglio 2021 – Crescono le iscrizioni trainate dall’aumento della fiducia delle imprese. Il secondo trimestre del 2021 segna un’accelerazione delle aperture di nuove attività che tornano ai valori pre-pandemia, anche se è ancora presto per parlare di ritorno alla normalità. È quanto emerge dall’analisi trimestrale Movimprese, condotta da Unioncamere e InfoCamere, sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Nel complesso, le aperture di nuove imprese tra aprile e giugno hanno toccato le 89.089 unità, un valore di poco al di sotto della media del triennio 2017-2019, prima dell’irrompere dell’emergenza sanitaria globale, e inferiore di sole 3.061 unità al dato del secondo trimestre 2019, quando le iscrizioni furono 92.150.

Il miglioramento del clima di fiducia negli ultimi mesi ha impattato su quasi la metà delle +31.167 imprese nate tra aprile e giugno 2021, rispetto allo stesso trimestre 2020. Secondo le analisi del Centro Studi Tagliacarne, infatti, un punto di fiducia in più o in meno influenza la nascita di un’impresa su due.

La ripresa della natalità imprenditoriale si sta però sviluppando con intensità diverse sul territorio. In cinque regioni su venti (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata e Sardegna), il numero di aperture di imprese nell’ultimo trimestre è stato anche (seppur di poco) superiore a quello del II trimestre 2019.

Il ritorno a una dinamica delle aperture più in linea con il periodo pre-pandemia appare più marcato guardando ad alcune delle forme giuridiche assunte dalle neoimprese. In particolare, tra aprile e giugno l’anagrafe delle Camere di Commercio ha fatto segnare un deciso incremento (+3.298 unità) nell’apertura di società di capitale rispetto allo stesso periodo del 2019 (29.934 contro 26.536). In linea con una tendenza in atto da tempo, fanno invece segnare un passo indietro rispetto al 2019 le imprese individuali, la forma d’impresa più numerosa nel nostro Paese: 52.790 le aperture di nuove attività nel secondo trimestre di quest’anno, contro le 59.129 di due anni fa (-6.639 unità).

Restano invece nettamente sotto la media degli ultimi anni le cancellazioni che, tra aprile e giugno, si sono attestate a 43.861 unità, circa un terzo in meno del valore registrato nel secondo trimestre 2019, probabilmente per effetto delle misure di sostegno messe in atto dal Governo. È pertanto ragionevole stimare l’esistenza di una “platea nascosta” di imprese che in circostanze diverse avrebbero già cessato l’attività.

Tutti i dati sono disponibili all’indirizzo www.infocamere.it/Movimprese.

Fonte: Centro Studi Tagliacarne -Unioncamere

iscrizioni e cessazioni nel ii trimestre

Anni 2010-2021

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 1 – Nati-mortalità delle imprese per classi di natura giuridica – II trimestre 2021

Valori assoluti e tassi di crescita rispetto al 31 marzo 2021

FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese registrate al 30.06.2021 Tasso di crescita II trim 2021 Tasso di crescita II trim 2019 Società di capitali 29.934 9.161 20.773 1.825.462 1,15 1,03 Società di persone 4.699 4.291 408 938.273 0,04 -0,12 Ditte individuali 52.790 29.409 23.381 3.131.513 0,75 0,38 Altre forme 1.666 1.000 666 209.032 0,32 0,25 TOTALE 89.089 43.861 45.228 6.104.280 0,74 0,48

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2 – Nati-mortalità per regioni e aree geografiche – II trimestre 2021 (segue)

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 31 marzo 2021

TOTALE IMPRESE

REGIONI E AREE GEOGRAFICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese reg. al 30.06.2021 Tasso di crescita II trim. 2021 Tasso di crescita II trim. 2019 PIEMONTE 6.637 3.527 3.110 428.622 0,73 0,40 VALLE D’AOSTA 169 79 90 12.277 0,74 0,82 LOMBARDIA 14.989 7.788 7.201 956.373 0,76 0,52 TRENTINO – A. A. 1.647 621 1.026 111.121 0,93 0,74 VENETO 6.412 3.508 2.904 480.326 0,61 0,43 FRIULI – V. G. 1.332 705 627 100.704 0,62 0,36 LIGURIA 2.246 1.262 984 162.315 0,61 0,20 EMILIA ROMAGNA 6.354 3.590 2.764 450.966 0,62 0,34 TOSCANA 5.940 2.922 3.018 408.962 0,74 0,48 UMBRIA 1.265 650 615 94.598 0,65 0,42 MARCHE 2.169 1.294 875 166.715 0,53 0,18 LAZIO 9.953 4.404 5.549 653.586 0,85 0,60 ABRUZZO 2.049 961 1.088 149.172 0,73 0,52 MOLISE 427 243 184 34.878 0,53 0,61 CAMPANIA 9.327 4.032 5.295 608.990 0,88 0,55 PUGLIA 5.882 2.423 3.459 386.859 0,90 0,59 BASILICATA 849 312 537 60.929 0,89 0,41 CALABRIA 2.569 1.084 1.485 190.006 0,79 0,46 SICILIA 6.286 2.990 3.296 475.736 0,70 0,44 SARDEGNA 2.587 1.466 1.121 171.145 0,66 0,61 NORD-OVEST 24.041 12.656 11.385 1.559.587 0,74 0,46 NORD-EST 15.745 8.424 7.321 1.143.117 0,64 0,42 CENTRO 19.327 9.270 10.057 1.323.861 0,76 0,50 SUD E ISOLE 29.976 13.511 16.465 2.077.715 0,80 0,52 ITALIA 89.089 43.861 45.228 6.104.280 0,74 0,48

DI CUI IMPRESE ARTIGIANE

REGIONI E AREE GEOGRAFICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese reg. al 30.06.2021 Tasso di crescita II trim. 2021 Tasso di crescita II trim. 2019 PIEMONTE 2.338 1.380 958 115.428 0,84 0,53 VALLE D’AOSTA 76 36 40 3.593 1,13 0,78 LOMBARDIA 4.126 2.691 1.435 242.214 0,60 0,44 TRENTINO – A. A. 496 221 275 26.488 1,05 0,93 VENETO 1.781 1.295 486 124.245 0,39 0,25 FRIULI – V. G. 476 297 179 27.483 0,65 0,18 LIGURIA 764 520 244 43.425 0,57 -0,11 EMILIA ROMAGNA 2.138 1.501 637 124.897 0,51 0,23 TOSCANA 1.690 1.170 520 101.147 0,51 0,35 UMBRIA 308 261 47 20.262 0,23 0,28 MARCHE 704 585 119 43.412 0,27 0,05 LAZIO 1.842 1.095 747 97.051 0,77 0,34 ABRUZZO 380 318 62 29.017 0,21 -0,09 MOLISE 69 49 20 6.356 0,32 0,42 CAMPANIA 1.284 716 568 70.451 0,81 0,19 PUGLIA 1.021 644 377 67.475 0,56 0,44 BASILICATA 131 61 70 10.126 0,70 0,36 CALABRIA 467 282 185 32.695 0,57 0,23 SICILIA 1.004 581 423 72.390 0,59 -0,13 SARDEGNA 627 292 335 34.530 0,98 0,41 NORD-OVEST 7.304 4.627 2.677 404.660 0,67 0,41 NORD-EST 4.891 3.314 1.577 303.113 0,52 0,29 CENTRO 4.544 3.111 1.433 261.872 0,55 0,29 SUD E ISOLE 4.983 2.943 2.040 323.040 0,64 0,18 ITALIA 21.722 13.995 7.727 1.292.685 0,60 0,30

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per i principali settori di attività – II trimestre 2021

Valori assoluti e variazioni % dello stock di imprese rispetto al 31 marzo 2021 (per entità del saldo trimestrale)

TOTALE IMPRESE

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese registrate al 30.06.2021 Saldo trimestrale Variazione % II trim 2021 Variazione% II trim 2019 Costruzioni 840.605 9.024 1,08% 0,55% Commercio 1.494.990 9.022 0,60% 0,22% Attività professionali, scientifiche e tecniche 228.870 4.425 1,97% 1,39% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 463.294 4.365 0,95% 1,17% Agricoltura, silvicoltura pesca 735.659 4.067 0,56% 0,29% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 214.306 2.816 1,33% 1,33% Attivita’ immobiliari 298.605 2.468 0,83% 0,70% Attività finanziarie e assicurative 131.874 1.972 1,52% 0,77% Altre attività di servizi 249.308 1.892 0,76% 0,88% Servizi di informazione e comunicazione 141.928 1.753 1,25% 0,88% Attività manifatturiere 545.919 1.226 0,22% 0,15% Attività artistiche,sportive, intrattenimento e divertimento 80.063 1.019 1,29% 0,99% Trasporto e magazzinaggio 166.523 652 0,39% 0,24% Sanita’ e assistenza sociale 45.817 504 1,11% 0,94% Istruzione 32.917 401 1,23% 1,06% Fornitura energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 13.514 131 0,98% 0,82% Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti 11.807 44 0,37% 0,24%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

DI CUI IMPRESE ARTIGIANE

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese registrate al 30.06.2021 Saldo trimestrale Variazione % II trim 2021 Variazione% II trim 2019 Costruzioni 493.102 4.834 0,99% 0,43% Altre attività di servizi 186.723 1.108 0,60% 0,59% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 57.124 619 1,09% 1,26% Attività manifatturiere 286.245 392 0,14% -0,07% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 46.981 351 0,75% 0,35% Attività professionali, scientifiche e tecniche 23.930 164 0,69% 0,57% Servizi di informazione e comunicazione 13.734 162 1,19% 1,49% Agricoltura, silvicoltura pesca 10.022 107 1,08% 0,53% Commercio 82.048 105 0,13% 0,01% Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 6.015 97 1,64% 1,47% Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti 2.299 16 0,70% -0,43% Attivita’ immobiliari 327 7 2,19% -1,85% Istruzione 2.198 5 0,23% 0,36% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 89 0 0,00% 1,19% Sanita’ e assistenza sociale 827 -2 -0,24% -0,11% Attività finanziarie e assicurative 110 -3 -2,65% -2,68% Trasporto e magazzinaggio 79.133 -107 -0,13% -0,39%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

TOTALE IMPRESE – II trimestre 2021

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 31 marzo 2021

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale AGRIGENTO 541 281 260 0,64% MESSINA 691 569 122 0,19% ALESSANDRIA 598 429 169 0,40% MILANO 6.484 3.293 3.191 0,84% ANCONA 551 397 154 0,35% MODENA 1.094 588 506 0,70% AOSTA 169 79 90 0,74% MONZA 1.247 640 607 0,81% AREZZO 498 212 286 0,77% NAPOLI 4.832 1.981 2.851 0,93% ASCOLI PICENO 330 184 146 0,60% NOVARA 497 246 251 0,86% ASTI 299 206 93 0,40% NUORO 552 204 348 1,15% AVELLINO 598 265 333 0,75% ORISTANO 220 254 -34 -0,24% BARI 1.969 883 1.086 0,74% PADOVA 1.339 712 627 0,65% BELLUNO 196 108 88 0,58% PALERMO 1.424 571 853 0,86% BENEVENTO 493 226 267 0,75% PARMA 596 291 305 0,67% BERGAMO 1.323 727 596 0,63% PAVIA 635 400 235 0,51% BIELLA 208 115 93 0,54% PERUGIA 918 497 421 0,58% BOLOGNA 1.518 813 705 0,74% PESARO E URBINO 486 255 231 0,59% BOLZANO – BOZEN 911 334 577 0,97% PESCARA 571 262 309 0,83% BRESCIA 1.777 832 945 0,80% PIACENZA 358 196 162 0,56% BRINDISI 597 244 353 0,94% PISA 666 278 388 0,89% CAGLIARI 894 684 210 0,30% PISTOIA 496 270 226 0,70% CALTANISSETTA 274 126 148 0,58% PORDENONE 309 182 127 0,49% CAMPOBASSO 308 192 116 0,45% POTENZA 572 206 366 0,95% CASERTA 1.632 712 920 0,95% PRATO 659 353 306 0,92% CATANIA 1.437 598 839 0,80% RAGUSA 493 235 258 0,69% CATANZARO 497 201 296 0,86% RAVENNA 466 364 102 0,27% CHIETI 584 271 313 0,70% REGGIO CALABRIA 596 288 308 0,57% COMO 770 391 379 0,79% REGGIO EMILIA 724 446 278 0,52% COSENZA 985 387 598 0,87% RIETI 299 141 158 1,02% CREMONA 383 235 148 0,51% RIMINI 645 334 311 0,79% CROTONE 254 111 143 0,79% ROMA 7.599 3.298 4.301 0,87% CUNEO 863 528 335 0,51% ROVIGO 273 232 41 0,16% ENNA 205 83 122 0,81% SALERNO 1.772 848 924 0,77% FERMO 323 203 120 0,58% SASSARI 921 324 597 1,08% FERRARA 407 248 159 0,46% SAVONA 448 261 187 0,64% FIRENZE 1.443 783 660 0,61% SIENA 374 183 191 0,68% FOGGIA 1.103 464 639 0,88% SIRACUSA 506 227 279 0,71% FORLI’ – CESENA 546 310 236 0,57% SONDRIO 213 110 103 0,71% FROSINONE 619 283 336 0,69% TARANTO 793 309 484 0,96% GENOVA 1.147 642 505 0,59% TERAMO 463 226 237 0,66% GORIZIA 129 69 60 0,60% TERNI 347 153 194 0,89% GROSSETO 396 135 261 0,90% TORINO 3.824 1.786 2.038 0,93% IMPERIA 363 213 150 0,58% TRAPANI 715 300 415 0,87% ISERNIA 119 51 68 0,73% TRENTO 736 287 449 0,89% LA SPEZIA 288 146 142 0,68% TREVISO 1.149 609 540 0,62% L’AQUILA 431 202 229 0,76% TRIESTE 290 126 164 1,01% LATINA 897 426 471 0,82% UDINE 604 328 276 0,56% LECCE 1.420 523 897 1,19% VARESE 1.078 550 528 0,78% LECCO 347 193 154 0,60% VENEZIA 1.127 588 539 0,70% LIVORNO 542 256 286 0,87% V.C. OSSOLA 168 94 74 0,58% LODI 260 126 134 0,81% VERCELLI 180 123 57 0,36% LUCCA 581 281 300 0,71% VERONA 1.272 706 566 0,59% MACERATA 479 255 224 0,59% VIBO VALENTIA 237 97 140 1,01% MANTOVA 472 291 181 0,47% VICENZA 1.056 553 503 0,62% MASSA-CARRARA 285 171 114 0,51% VITERBO 539 256 283 0,74% MATERA 277 106 171 0,78% ITALIA 89.089 43.861 45.228 0,74%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

IMPRESE ARTIGIANE – II trimestre 2021

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 31 marzo 2021

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale AGRIGENTO 100 82 18 0,31% MESSINA 99 81 18 0,17% ALESSANDRIA 191 143 48 0,46% MILANO 1.333 804 529 0,76% ANCONA 164 131 33 0,30% MODENA 381 257 124 0,62% AOSTA 76 36 40 1,13% MONZA E BRIANZA 374 263 111 0,49% AREZZO 138 91 47 0,48% NAPOLI 593 273 320 1,08% ASCOLI PICENO 85 68 17 0,31% NOVARA 183 95 88 0,98% ASTI 115 76 39 0,64% NUORO 135 69 66 1,02% AVELLINO 100 50 50 0,76% ORISTANO 36 19 17 0,70% BARI 315 207 108 0,41% PADOVA 320 264 56 0,23% BELLUNO 66 35 31 0,66% PALERMO 208 106 102 0,71% BENEVENTO 70 53 17 0,38% PARMA 182 110 72 0,60% BERGAMO 466 338 128 0,43% PAVIA 225 156 69 0,49% BIELLA 69 46 23 0,47% PERUGIA 219 200 19 0,12% BOLOGNA 468 300 168 0,64% PESARO E URBINO 167 101 66 0,62% BOLZANO 276 99 177 1,26% PESCARA 99 77 22 0,32% BRESCIA 500 310 190 0,57% PIACENZA 111 79 32 0,41% BRINDISI 116 69 47 0,68% PISA 195 106 89 0,88% CAGLIARI 179 96 83 0,63% PISTOIA 157 118 39 0,43% CALTANISSETTA 38 30 8 0,25% PORDENONE 114 68 46 0,64% CAMPOBASSO 55 38 17 0,38% POTENZA 88 39 49 0,73% CASERTA 208 144 64 0,59% PRATO 264 165 99 1,00% CATANIA 257 77 180 1,11% RAGUSA 94 52 42 0,68% CATANZARO 93 51 42 0,68% RAVENNA 155 137 18 0,18% CHIETI 106 79 27 0,33% REGGIO CALABRIA 121 83 38 0,39% COMO 260 167 93 0,61% REGGIO EMILIA 298 252 46 0,25% COSENZA 153 98 55 0,48% RIETI 97 60 37 1,07% CREMONA 121 92 29 0,34% RIMINI 201 119 82 0,86% CROTONE 48 27 21 0,75% ROMA 1.254 764 490 0,72% CUNEO 300 196 104 0,62% ROVIGO 66 88 -22 -0,36% ENNA 46 23 23 0,78% SALERNO 313 196 117 0,64% FERMO 123 80 43 0,72% SASSARI 277 108 169 1,40% FERRARA 144 96 48 0,57% SAVONA 152 111 41 0,47% FIRENZE 377 312 65 0,23% SIENA 109 70 39 0,62% FOGGIA 138 85 53 0,60% SIRACUSA 72 61 11 0,18% FORLI’ – CESENA 198 151 47 0,40% SONDRIO 57 54 3 0,07% FROSINONE 150 73 77 0,89% TARANTO 115 84 31 0,42% GENOVA 398 277 121 0,55% TERAMO 88 90 -2 -0,03% GORIZIA 40 34 6 0,25% TERNI 89 61 28 0,61% GROSSETO 76 49 27 0,47% TORINO 1.334 718 616 1,05% IMPERIA 126 80 46 0,64% TRAPANI 90 69 21 0,32% ISERNIA 14 11 3 0,17% TRENTO 220 122 98 0,81% L’AQUILA 87 72 15 0,23% TREVISO 361 216 145 0,65% LA SPEZIA 88 52 36 0,69% TRIESTE 118 45 73 1,63% LATINA 186 113 73 0,82% UDINE 204 150 54 0,40% LECCE 337 199 138 0,78% VARESE 377 236 141 0,73% LECCO 141 91 50 0,59% VENEZIA 306 225 81 0,44% LIVORNO 126 66 60 0,86% V.C.OSSOLA 68 51 17 0,41% LODI 104 59 45 0,87% VERCELLI 78 55 23 0,51% LUCCA 164 133 31 0,28% VERONA 357 247 110 0,45% MACERATA 165 205 -40 -0,39% VIBO VALENTIA 52 23 29 1,14% MANTOVA 168 121 47 0,43% VICENZA 305 220 85 0,37% MASSA CARRARA 84 60 24 0,47% VITERBO 155 85 70 0,97% MATERA 43 22 21 0,63% ITALIA 21.722 13.995 7.727 0,60%

