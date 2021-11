UNA STAGIONE A 4 STELLE – GILBERTO IDONEA

“Siciliano per caso?” con Gianfranco Jannuzzo

riapre il Metropolitan di Catania

Lo storico cartellone, intitolato al suo creatore, torna in scena al Metropolitan di Cata-nia grazie ad Alessandro Idonea, figlio dell’attore scomparso. Si ricomincia il 20 e il 21 novembre con Gianfranco Jannuzzo in “Siciliano per caso?”

Catania, Teatro Metropolitan, 20 e 21 novembre 2021

Nella stagione delle riaperture teatrali, grazie alla situazione meno drammatica della pandemia, è adesso la volta del Teatro Metropolitan di Catania che sabato 20 e domenica 21 novembre ria-pre le porte di via Sant’Euplio grazie alla decima edizione de “Una Stagione a 4 Stelle – Gilber-to Idonea”, come sempre imbastita nel solco della tradizione e della commedia più divertente, grazie alla direzione artistica di Alessandro Idonea. In scena un vero mattatore del palcoscenico, l’attore agrigentino Gianfranco Jannuzzo in “Siciliano per caso?”, recupero della stagione 2019-2020. Tre le repliche: sabato 20 novembre alle 17.30 ed alle 21, e domenica 21 novembre, alle 17.30.

“Siciliano per caso?” è uno spettacolo “contenitore” scritto da Roberto D’Alessandro e An-drea Lolli per esaltare le istrioniche qualità di Gianfranco Jannuzzo che con questo spettacolo offre al pubblico una carrellata di esilaranti interpretazioni attraverso l’interpretazione decine di personaggi dai dialetti diversi che si trovano in divertentissime situazioni comiche. Una storia che lo rappresenta e vuole raccontare in parte la sua vita ed in parte mettere in evidenza, se ce ne fosse bisogno, le doti di attore eccezionale qual è. “Siciliano per caso?” è il contenitore che viene utiliz-zato dai due autori, Roberto d’Alessandro e Andrea Lolli, per descrivere la storia di Giovannino Pattarizzuti che parte dalla sua Sicilia, dov’è nato, per arrivare e girare in Italia in cerca di un luo-go e di una realtà differente. Così saranno tanti i personaggi che Giovanni Pattarizzuti incontrerà sul suo cammino, tanti volti diversi, tanti caratteri e tanti dialetti. Jannuzzo: «Quando con la mia famiglia ci siamo trasferiti da Agrigento a Roma, io parlavo con spiccato accento siciliano. E tutti mi chiedevano “E’ siciliano, per caso?”. Da qui il titolo dello spettacolo».

Roberto D’Alessandro e Andrea Lolli: «Lo spettacolo è il viaggio in Italia di Giovannino Pattariz-zuti, ragazzo che nasce in un paesino della Sicilia, in una famiglia disadattata e povera, composta da dodici figli, padre madre e annessi nonni, che parte per vicissitudini di natura amorosa, e che sarà peregrino per l’Italia, viaggiatore involontario, alle prese con realtà differenti dalla sua. Que-sto il pretesto, il contenitore che è servito in definitiva ad esaltare le capacità istrioniche di Gian-franco Jannuzzo, che forse più che in passato riesce a scatenare scoppi di ilarità provocati dalle sue esilaranti interpretazioni di decine di personaggi che si trovano in tante situazioni comiche. Si ride, si ride, si ride. E non è poco».

«Sono particolarmente felice, e trovo che sia di buon auspicio – ha detto Alessandro Idonea – ri-tornare a teatro offrendo al nostro pubblico lo spettacolo di Gianfranco Jannuzzo, un artista di grande successo, ma anzitutto un carissimo amico mio e di mio padre. Non avrei potuto sperare in una ripartenza migliore di questa. Sono sicuro che il pubblico catanese saprà premiarci».

Gli altri spettacoli de “Una Stagione a 4 stelle – Gilberto Idonea” 2021-2022

4 e 5 dicembre 2021

“Caro papà” di Gilberto Idonea, con Alessandro Idonea, che ne firma anche la regia, e Gino Astorina (recupero della stagione precedente).

22 e 23 gennaio 2022

“Il test” di Jordi Vallejo, con Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchivengono e Roberto Ciufoli che firma anche la regia.

19 e 20 febbraio 2022

“Gatta ci cova” di Antonino Russo Giusti con Bruno Torrisi, Giovanna Criscuolo e Alessandro Idonea, che riprende la regia del padre.

12 e il 13 marzo 2022

“Italiani brava gente”, di Enrico Maria Falconi con Elena Russo, Ester Botta, Alessandro Sparacino, Peppe Piromalli, Federica Corda e lo stesso Enrico Maria Falconi.

23 e il 24 aprile 2022

“Ma tu, che lavoro fai?” di e con Toti e Totino, regia di Roberto Spicuzza.

14 e 15 maggio 2022

“La fortuna con l’effe maiuscola” di Eduardo De Filippo e Armando Curcio, con Manuela Ventura ed Alessandro Idonea.

INFORMAZIONI

Poltronissima € 20,00, poltrone € 15,00, distinti € 12,00

Abbonamenti a n. 5 spettacoli: Poltronissime euro 70; Poltrone euro 60; Distinti euro 50

Prevendite: Botteghino Teatro Metropolitan, via Sant’Euplio, 21 – Catania

Tel 095.322323 (ore 10-12 e ore 17-19)

Tutti gli spettacoli saranno messi in scena il sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; la domenica alle ore 17.30

