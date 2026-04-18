Sicilia, un successo a passo d’uomo!

La 3ª Giornata Regionale dei Cammini è stata un’onda di bellezza che ha attraversato sentieri, borghi e cuori. 👣✨

Ecco cosa abbiamo costruito insieme lo scorso 12 aprile:

🚶 Oltre 1.200 camminatori sui sentieri

🤝 20 associazioni unite in un’unica rete

🏛️ Chiese , Musei e Amministrazioni Comunali coinvolte su tutto il territorio

📈 Un trend di crescita del +20% rispetto agli anni precedenti!

Ma la vera notizia è che i sentieri siciliani restano aperti ogni giorno. Le associazioni continuano a operare, i cammini continuano a vivere e ogni weekend è quello giusto per mettersi in viaggio. 🎒🌿

Tuttavia… preparatevi, perché il grande evento sta per tornare.

C’è una data che dovete scolpire nella mente. 📌

Una data in cui l’intera isola tornerà a vibrare sotto un unico passo. Un appuntamento imperdibile per celebrare, ancora più grandi e ancora più uniti, la nostra terra.

🌟 SAVE THE DATE: 4 OTTOBRE 2026

4ª Giornata Regionale dei Cammini e Sentieri di Sicilia.

Grazie a chi ha camminato, a chi ha organizzato, a Totò Trumino come coordinatore regionale e fulcro emotivo delle Associazioni che hanno creduto in questo sogno collettivo. Ci vediamo in giro per nuovi sentieri da scoprire! 🍂🌋

Scegli il tuo cammino, Camina e Talia.

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