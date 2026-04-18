Confartigianato Trasporti Sicilia ha partecipato

alla Consulta regionale dei trasporti e della logistica

Confartigianato Trasporti Sicilia ha partecipato alla Consulta regionale dei trasporti e della logistica convocata il 17 aprile dalla Regione Siciliana. A rappresentare l’organizzazione è stato il presidente degli autotrasportatori di Confartigianato Trasporti Trapani Vincenzo Aleccia, su delega del presidente regionale Salvatore Di Piazza. I lavori sono stati presieduti dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò.

Nel corso dell’incontro è stata definita la ripartizione dell’emendamento regionale da 25 milioni di euro destinato a contrastare la crisi economica legata all’aumento dei costi dei carburanti. Il cosiddetto “pacchetto caro carburante” prevede il 60% delle risorse per il settore dell’autotrasporto, il 20% per la pesca e il 20% per l’agricoltura.

Per l’autotrasporto sono previste misure di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto del gasolio, attraverso contributi e strumenti di sostegno per alleggerire l’impatto dei rincari sui bilanci delle imprese. Gli interventi riguarderanno l’intero comparto del trasporto merci, senza limitazioni al solo trasporto intermodale, garantendo così un sostegno diffuso.

Le procedure per l’assegnazione dei fondi saranno avviate nei prossimi giorni e definiranno criteri e modalità di erogazione. Confartigianato Trasporti Sicilia ha sottolineato l’urgenza di interventi rapidi e concreti, confermando la disponibilità a proseguire il confronto con le istituzioni per l’attuazione delle misure.

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