UN SOLO SALTO A 7.63 PER RANDAZZO IN DIAMOND LEAGUE.

Ha sentito un campanello d’allarme con un fastidio al bicipite femorale sinistro durante il primo salto a Chorzow nella tappa di Diamond League e Filippo Randazzo prudenzialmente si è fermato. La misura di 7,63 e il sesto posto in classifica ovviamente non possono soddisfarlo però ha dovuto tagliare gli ultimi appoggi rallentando la velocità della rincorsa per evitare il nullo. Adesso cercherà di capire assieme al suo Tecnico se il fastidio avvertito sia dovuto solo alle condizioni atmosferiche con temperatura bassa e tasso di umidità alto per la pioggia caduta poco prima.Si spera che al rientro in Sicilia possa riprendere la preparazione a pieno regime per presentarsi agli Europei di Monaco di metà agosto in una condizione di forma accettabile per ben figurare.

