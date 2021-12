TUTTO PRONTO PER LA III NATUROSA CATANIA MARATHON

Catania sportiva riparte anche con la terza edizione della Naturosa Catania Marathon , in programma domenica 12 dicembre. Tre distanze (maratona, mezza e 10,5 km) con anticipo dell’orario che riguarda la distanza più breve, il cui start sarà alle 9.15; percorso scorrevole e veloce con vista Etna e mare.

Catania. L’attesa sta per finire e finalmente domenica prossima 12 dicembre sarà Naturosa Catania Marathon, la terza edizione di un nuovo corso, solo stoppato (suo malgrado) lo scorso anno a causa della pandemia. Il percorso è lo stesso delle due edizioni precedenti, veloce, scorrevole, tra terra e mare, con gli atleti che, tra sudore e fatica, avranno la fortuna di correre al fianco del litorale etneo e con sua maestà Etna buon sorvegliante, con la sua livrea bianca di neve. Tre distanze, ce n’è per tutti, oltre alla maratona, infatti ci sono la mezza maratona e la dieci chilometri. Gara e post gara in sicurezza con gli ampi spazi del viale Kennedy a scongiurare assembramenti che in un momento così delicato della pandemia potrebbero essere la nota stonata di una manifestazione “costruita” dagli organizzatori nei minimi dettagli. Numeri confortanti e in linea con le aspettative degli organizzatori, visto il delicato periodo storico. Circa 800 gli atleti in gara (numero non definitivo) distribuiti nelle tre distanze. Oltre all’Italia, le nazioni rappresentate sono Francia, Giappone, Svizzera, Polonia, Usa, Messico e Ucraina. Pettorale numero 1 al romagnolo Lorenzo Lotti che torna a Catania con due obiettivi ben precisi: centrare il tris di vittorie e attaccare il proprio record personale in maratona. Naturosa Catania Marathon è organizzata dalla ASD Atletica Sicilia, patrocinata dal Comune di Catania, dal Coni Catania, sotto l’egida della Fidal e la supervisione del G.G.G. di Catania «Alfio Vittorio Pistritto».

TRE DISTANZE TRE ORARI PER LA PARTENZA: tre distanze, oltre la maratona (quattro giri) anche la mezza (due giri) e la 10 chilometri, un giro del percorso.

Partenze sfalsate: 8.45 per la maratona, 9.15 (orario anticipato rispetto alle precedenti comunicazioni) per la dieci chilometri e 500 metri e alle 10.45 la mezza maratona.

IL PERCORSO: Scorrevole, veloce e sicuro, in chiave sicurezza sanitaria, grazie agli ampi spazi e alle due ampie carreggiate, per un adeguato distanziamento, prima, durante e soprattutto dopo la gara. E’ il percorso della terza edizione della Naturosa Catania Marathon che anche quest’anno, così come per le prime due edizioni, sarà ricavato sul viale Kennedy, proprio tra terra e mare, con l’Etna spettatore non pagante, ma esigente.

SOLIDARIETA’ CHE SPOSA IL SOCIALE: Naturosa Catania Marathon sotto il segno del sociale e della solidarietà garantita con la presenza delle associazioni AISA, AIDO e PINK IS GOOD di Fondazione Veronesi (con rappresentanti provenienti da Perugia e dalla stessa Catania). Infine la “Liotri on the Rocks” del presidente Marco Chisari metterà a disposizione i propri ciclisti da posizionare davanti i podisti durante la gara.

LA MEDAGLIA, “FIGLIA DI QUESTA TERRA”: Fortemente evocativa del territorio. E’ la medaglia della terza edizione della Naturosa Catania Marathon. Un pezzo da collezione che racchiude i simboli etnei (liotru, mare e l’Etna in eruzione) e che verrà consegnata, all’interno del pacco ristoro finale, a tutti i finisher di qualsiasi distanza percorsa. Di forte impatto anche la maglia tecnica a marchio ASICS.

LA SUPERMARATONA DELL’ETNA REGALA LA FAVOLA SICILIANA: ETNA TRAIL ASD, la società che organizza la Supermaratona dell’Etna metterà a disposizione due pettorali della manifestazione in programma sabato 11 giugno 2022, per il primo uomo e la prima donna che taglieranno il traguardo della Naturosa Catania Marathon. Una sinergia che punta alla valorizzazione di un territorio, in chiave non solo sportiva ma anche turistica.

Accanto alla Naturosa Catania Marathon

Title Sponsor: Naturosa; Main Sponsor: Abiomed, Autovia Puglisi, Palmeri Pneumatici, SicilProperty; Sponsor Tecnico: ASICS – Zaccà Sport; Fornitori Ufficiali: Cavagrande, Enervit, Proteins, Prime Luci (Fratelli Gallo), Pasticceria Cav. Belfiore, Polara, Cubeda Piante; Radio Ufficiale: Radio Studio Centrale.

