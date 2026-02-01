Torball: la società Fucà Enna accede alla fase nazionale di Coppa Italia

Nella giornata odierna si è conclusa la prima fase della Coppa Italia – Girone Sud, di Torbal svoltasi a Comiso, che ha visto la partecipazione delle seguenti società:

Reggina di Reggio Calabria,

Olimpia di Cosenza,

Real Vesuviana di Rende,

Ascoli Piceno

Sette Colli di Scicli e Fucà di Enna.

La classifica finale del girone ha visto:

1ª Reggina con 15 punti,

2ª Fucà con 12 punti,

3ª Sette Colli con 9 punti.

Per la prima volta nella storia il Fucà di Enna accede alla seconda fase della Coppa Italia, classificandosi al secondo posto: “Un risultato pienamente meritato e in linea con il percorso sportivo espresso – commenta il Presidente dell’Unione Italiana Ciechi Enna Santino Di Gregorio – che ci proietta ora agli scontri con le prime tre del Girone Nord”.

Nel corso della competizione si è evidenziato un ottimo livello di gioco tecnico e di squadra, frutto anche del lavoro dello staff tecnico guidato dal mitico coach Liborio Navarra, che con immensa pazienza, competenza e dedizione ha saputo condurre il gruppo al raggiungimento di questo importante obiettivo, collezionando così un ulteriore traguardo nella sua carriera sportiva.

“inoltre il nostro mitico “schiaccia sassi” Paruschi – continua Di Gregorio – si è laureato capocannoniere della prima fase della Coppa Italia con 22 reti, distanziando nettamente il secondo classificato fermo a 15 reti.

Un risultato che premia il lavoro, l’impegno e la crescita sportiva di tutto il gruppo”.

