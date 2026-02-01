Previsioni Meteo Enna: Tempo in graduale miglioramento. Inizio settimana più autunnale che invernale

L’ultima della serie innumerevole di perturbazioni atlantiche ha mantenuto le promesse e, anzi, come scrivevo nell’aggiornamento, gli effetti sono stati maggiori del previsto con un accumulo in 24 ore a Enna di ben 34 millimetri. Neve abbondante in montagna – ma questo era certo- con altezza del manto sui 30/40 centimetri a Piano Battaglia: in queste aree appenniniche, comunque, qualche altra nevicata potrebbe farla anche oggi, domenica 1 febbraio. I fenomeni, infatti, si concentreranno sulla Sicilia settentrionale ma, come sempre in questi casi, qualche nucleo potrà spingersi nella nostra area centrale. In definitiva il tempo andrà migliorando lungo la giornata, restando però variabile con, a tratti, qualche fenomeno di instabilità piovosa residua.

La prossima settimana inizierà con un poderoso ma breve richiamo di venti meridionali miti. Soprattutto martedì avremo i valori più elevati anche se le nebbie non penso mancheranno, magari nelle ore più fredde ma non solo. Dobbiamo aspettare però, per essere più precisi. Già da mercoledì ritorneranno le perturbazioni in un contesto comunque più mite della media, a differenza della settimana appena trascorsa. Alcuni giorni autunnali in pieno inverno, insomma.

