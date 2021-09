Terna: sindacati di categoria, si chiude positivamente per la Sicilia il confronto sul nuovo modello organizzativo

Palermo, 16 set- Si chiudono con un bilancio positivo per la Sicilia i due giorni di confronto con Terna sulla riorganizzazione. Ne danno notizia le segreterie regionali di Filctem Cgil, Flaei- Femca Cisl e Uiltec Uil che rilevano, in una nota, i punti salienti dell’accordo che” ha visto recepite dall’azienda le principali richieste delle organizzazioni sindacali”. Verrà realizzata una nuova struttura organizzativa che si chiamerà “Distretto Sicilia”. La nuova fisionomia organizzativa punta a un progetto complessivo di rafforzamento “con la creazione di una nuova area di realizzazione impianti autonomo sul territorio- spiegano i sindacati- che consentirà di gestire e presidiare attentamente lo sviluppo della rete e delle interconnessioni”. Il nuovo modello organizzativo garantirà attenzione ai cantieri e alla progettazione. Novità anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro con la creazione del “team supporto e monitoraggio cantieri”. Inoltre, in ambito controllo e conduzione, la separazione della Sala siciliana dalla sala Centro- Sud “garantirà la sicurezza della rete e autonomia operativa nelle 24 or”e. Per i sindacati si tratta di “un grande risultato”. “Con gli investimenti in arrivo, una riorganizzazione ottimale- sostengono- può contribuire al posizionamento dell’isola come hub elettrico al centro del Mediterraneo”.

Visite: 50