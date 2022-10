Tennis Giovanile: sabato e domenica prossima a Calascibetta finali regionali U14 Maschili e Femminili

Tutto pronto per la disputa del master regionale under 14 maschile e femminile. Il circolo tennis Calascibetta è stato infatti designato quale sede per la disputa del master – categoria under 14.

Sabato 15 e domenica 16 Ottobre sui campi in terra rossa sintetica del circolo si assegneranno i titoli di campione regionale under 14.

Gli incontri avranno inizio sabato 15 ottobre alle ore 10 e si concluderanno nel pomeriggio di domenica 16 ottobre.

Circolo Tennis Calascibetta

Master Under 14 maschile e femminile Circuito Sicilia 2022

PROGRAMMA REGOLAMENTO

Il Comitato Regionale Siciliano, in collaborazione con il C.T. Calascibetta indice ed organizza il

master under 14 del Circuito Sicilia 2022, nei giorni 15 e 16 ottobre 2022.

Articolo 1

Gli atleti ammessi al master, riserve comprese, dovranno confermare la loro partecipazione a

mezzo e–mail ( crsicilia@federtennis.it e sal.cav57@gmail.com ) al Comitato Regionale Siciliano

entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2022, specificando un recapito telefonico per eventuali

comunicazioni.

In mancanza di detta conferma al loro posto verranno inserite le riserve sempre nel rispetto della

classifica maturata.

Nel caso in cui il master non potrà essere disputato nei giorni stabiliti a causa climatiche o di altro

genere e/o in caso in cui lo stesso per lo stesso motivo viene interrotto, per la graduatoria finale

del master, saranno prese in considerazione le posizioni dei singoli atleti/te ottenute nella

classifica finale del circuito.

Articolo 2

Il tabellone a otto con svolgimento ad eliminazione diretta verrà stilato dal Giudice Arbitro dopo

l’effettuazione del check–in che avrà luogo alle ore 10,30 del giorno 15 ottobre 2022. Le posizioni

in tabellone saranno secondo classifica del circuito, con accoppiamenti 1/8 – 4/5 nella parte alta

del tabellone e 2/7 – 3/6 nella parte bassa del tabellone.

Si giocherà sabato 15 ottobre 2022 alle ore 11,00 (1° turno) e giorno 16 ottobre 2022 alle ore

10,00 (2° turno) ed alle ore 15,00 (finali) con premiazione a seguire.

Articolo 3

Gli atleti partecipanti al master, prima dell’ingresso in campo dovranno esibire al Giudice Arbitro la

tessera agonistica valida per l’anno in corso e dovranno pagare €. 4,50 di quota F.I.T..

Articolo 4

Gli incontri si disputano in due partite su tre, con tie – break in tutte e tre le partite e

l’applicazione della regola del punteggio con i vantaggi.

Articolo 5

Si gioca con palle Dunlop e gli incontri saranno disputati sui campi in terra battuta del C.T.

Calascibetta, Contrada Piano Longuillo, Calascibetta, tel. 328-7033856.

Articolo 6

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.T. e

le regole del tennis.

Il Settore “Attività Individuale”

