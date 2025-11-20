SUCCESSO ALLE ELEZIONI UNICT: BENE KOINÈ E ANDREA, È TEMPO DI RIBALTARE LA NOSTRA TERRA

Un risultato straordinario per noi alle elezioni universitarie di Catania del 18 e 19 Novembre, con 2.100 voti per la lista Pop.Dem, promossa dall’associazione Koinè, e l’elezione dell’ennese Andrea Greco, con 851 preferenze, al Senato Accademico, oltre a numerosissimi altri eletti nei Dipartimenti e nei Corsi.

È un trionfo magnifico che fa il paio con la vittoria alla Kore lo scorso anno: il mondo democratico e progressista sta costruendo, dal basso, un’idea diversa della Sicilia, lavorando nei luoghi della conoscenza, del lavoro e nella società.

Quello che è stato fatto dalla comunità formata dall’associazione Koinè, di cui mi onoro di essere presidente, e dai Giovani Democratici Siciliani, da Andrea, Marco, Luigi, Peppe, Costantino, Aurora e tanti altri, al grido di “Ribaltiamo Unict”, è semplicemente eccezionale.

Ora abbiamo l’obbligo di dare seguito a questo percorso, con la stessa voglia di cambiare questa Sicilia ferita da logiche di dominio e saccheggio; con lo stesso coraggio di lottare, a mani nude, per la giustizia e per il futuro della nostra terra.

Con la convinzione che questa Sicilia possiamo, e dobbiamo, davvero ribaltarla.

Lillo Maria Colaleo

Advertisement

Visite: 53