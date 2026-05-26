La Sicilia di Nibali è penultima in Italia per “febbre rosa”: rete ciclabile tra le più contenute del Sud

Tre percorsi ciclabili ogni 100mila abitanti e quattordici punti su cento sulle ricerche per il Giro d’Italia: la Sicilia chiude in diciannovesima posizione nell’Indice della Febbre Rosa di Casinos.com con 24,87 punti.

Vincenzo Nibali, nato a Messina nel 1984, è l’ultimo ciclista italiano ad aver vinto il Tour de France (2014), e uno dei sette corridori della storia ad aver conquistato tutti e tre i Grandi Giri della sua disciplina. L’Etna è una delle salite più iconiche del calendario ciclistico mondiale, scalata regolarmente dal Giro d’Italia nelle ultime edizioni, con ultima tappa il 14 maggio scorso. Eppure la Sicilia, sui dati dell’interesse digitale per la corsa rosa, chiude letteralmente la classifica nazionale. Mentre il Giro d’Italia 2026 entra nella sua settimana conclusiva, Casinos.com ha elaborato l’Indice della Febbre Rosa (IFR), un indicatore composito che misura la cultura ciclistica delle venti regioni italiane combinando la dotazione di percorsi ciclabili pro capite con tre indicatori di ricerca Google Trends a granularità regionale degli ultimi tre anni: “Giro d’Italia”, “bici da corsa” e “cyclette”. La Sicilia chiude al diciannovesimo posto con 24,87 punti su 100, davanti alla sola Calabria (23,02).

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