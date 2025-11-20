Storie correlate

Aeroporto di Comiso, boom di passeggeri con l’avvio della continuità territoriale. Schifani: «Premiato il nostro lavoro, ora aumento dei voli e area cargo»

Riccardo Novembre 15, 2025 0

FS PARK, INAUGURATO PARCHEGGIO ALLA STAZIONE DI S. LORENZO COLLI

Riccardo Ottobre 31, 2025 0

REGIONALE SICILIA, TRENITALIA: POTENZIATI I COLLEGAMENTI FRA PALERMO E TERMINI IMERESE

Riccardo Ottobre 31, 2025 0

Ultime notizie

Viabilità di domenica 23 dicembre in vista della partita Enna – Reggina

Riccardo Novembre 20, 2025 0
incidente 1

I vigili del fuoco del comando di Enna sono impegnati nella A19 in direzione Palermo per un incidente stradale.

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Finanziaria, Caronia: “Mobilità assistita per i disabili nei porti siciliani

Riccardo Novembre 20, 2025 0
matale pro loco

Gli eventi natalizi della Pro Loco Enna

Riccardo Novembre 20, 2025 0