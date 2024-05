Studenti della Kore e alunni del De Amicis per la tutela della diversità biologica

In visita al “Campo del Germoplasma dell’Olivo” di Pergusa gli studenti del terzo anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università Kore di Enna, dopo aver affrontato la tematica della diversità biologica nell’ambito dell’insegnamento di “Didattica delle Scienze” con l’obiettivo di acquisire gli strumenti per la progettazione e la conduzione di percorsi didattici destinati alla scuola dell’infanzia ed a quella primaria con lo scopo di concorrere ad educare gli scolari alla consapevolezza che è possibile godere dei servizi ecosistemici senza limitare alle generazioni future la possibilità di fare altrettanto; ad accompagnare gli studenti della Kore, la loro docente la biologa Rosa Termine che ha pure condotto il gruppo alla conoscenza della flora spontanea e della fauna pergusina.

Al Campo, il gruppo è stato accolto da Antonio Aveni, funzionario del Libero Consorzio Comunale, che ha mostrato i quattro lotti di raccolta e conservazione di germoplasma olivicolo provenienti rispettivamente dal territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

“Tale Campo rappresenta un valido mezzo di conservazione ex situ, cioè fuori dal loro ambiente naturale, di diverse varietà dell’Olivo, contribuendo al mantenimento della biodiversità e della disponibilità di tali varietà per l’uomo, soprattutto alla luce della minaccia da parte del batterio Xylella fastidiosa che ha portato alla devastazione di enormi distese di Uliveti in Puglia” ha evidenziato Rosa Termine.

La Kore ha, altresì, trattato la diversità biologica con gli alunni delle classi terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Enna, diretto da Filippo Gervasi, con il progetto annuale di Educazione allo Sviluppo Sostenibile dal titolo “Alla scoperta della biodiversità della nostra città e non solo …”, condotto dalla biologa della Kore; il Progetto si è concluso con una manifestazione pubblica alla Villa Comunale “Torre di Federico” che ha visto come protagonisti gli alunni che, accompagnati dalle loro insegnanti, oltre ad esporre i disegni, frutto delle loro riflessioni sulla biodiversità e sul fatto che il benessere umano dipende anche dai servizi forniti dagli ecosistemi naturali, hanno proposto poesie e recite per sensibilizzare la collettività al valore della diversità biologica e promuovere quindi l’adozione di relativi comportamenti responsabili.

