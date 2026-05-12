Fiere, la Sicilia al “Tutto food” di Milano con 44 aziende. Sammartino: «Regione al fianco delle aziende che portano nel mondo le nostre eccellenze»

La Sicilia dell’agroalimentare sbarca alla manifestazione “Tutto Food” in corso alla Fiera di Rho-Milano fino al 14 maggio. Sono 44 le aziende che rappresenteranno la nostra isola, dieci in più dello scorso anno. L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha inaugurato il padiglione promosso dalla Regione Siciliana.

«Portiamo a Milano – ha detto Sammartino – le eccellenze del made in Sicily e le specificità del nostro territorio. Dietro ogni etichetta ci sono un territorio e una storia. La Regione è al fianco delle imprese che con tanti sacrifici hanno superato momenti difficili. Ci apriamo a una sfida globale del mercato, con aziende altamente competitive e all’avanguardia che si fondano sul binomio vincente tradizione – innovazione».

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