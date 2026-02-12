South working, Dagnino: «Misura per incentivare la permanenza e il rientro delle professionalità»

«L’incentivo per il South working è una misura di politica economica che incentiva la permanenza e il rientro delle professionalità, promuovendo un modello di lavoro moderno e sostenibile, capace di favorire la conciliazione tra vita e lavoro e contribuire allo sviluppo socio-economico della Sicilia. Attraverso il plafond istituito, sosteniamo concretamente le imprese che assumono a tempo indeterminato, in modalità di lavoro agile, lavoratori residenti nell’isola o che ne favoriscono il rientro. Si tratta di un passo fondamentale per contrastare la dispersione dei talenti e invertire la tendenza all’emigrazione professionale dalla Sicilia». Lo dichiara l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, a seguito della delibera di giunta con cui il governo Schifani ha approvato il decreto attuativo dell’articolo 3 della legge di Stabilità 2026-2028 “Incentivi a sostegno del lavoro agile – South working”.

Come prevede la norma regionale, il decreto è stato adottato a 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e sarà sottoposto al parere della commissione Bilancio dell’Ars.

