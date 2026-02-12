Storie correlate

Lavoro, Giunta approva agevolazioni per lavoro agile. Schifani: «Un plafond di 18 milioni per le imprese che assumeranno nei prossimi tre anni»

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

IACP Messina, sopralluoghi a Ficarra e Milazzo: manutenzioni, riqualificazione energetica e nuovi progetti PNRR

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Politiche sociali, oltre 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilità gravissima. Schifani: «Sostegno a chi vive situazioni di grande fragilità»

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Ultime notizie

Vicenda Autodromo di Pergusa: Il Consigliere Comunale Marco Greco: Mezzo milione di euro buttati al vento: l’ultimo regalo della maggioranza Dipietro alla città.

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Delia, obiettivo efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico “Giovanni XXIII”

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Rappresentanza di genere nei Comuni, Lionti (Uil Sicilia): “Riforma a rischio, non si getti via un lavoro utile”.

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Libertà sindacale dei militari: SINAFI interviene al TAR Palermo a tutela delle garanzie costituzionali

Riccardo Febbraio 12, 2026 0