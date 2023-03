Mezza Maratona Città di Enna: info, numeri e start list

Sono 641 (559 uomini e 82 donne) gli iscritti alla 11a edizione della Mezza Maratona Città di Enna, in programma DOMENICA 26 MARZO ad Enna nel tradizionale percorso ricavato all’interno dell’autodromo di Pergusa.

La gara, organizzata dall’Atletica Enna, inserita nel calendario Nazionale FIDAL, quest’anno, oltre ad essere sarà valida come terza prova del GP regionale di mezze maratone (dopo Sant’Agata di Militello e Agrigento) assegnerà i titoli italiani paralimpici assoluti nella distanza dei 21,097 km. Cinque gli atleti paralimpici iscritti.

NUMERI E CURIOSITA’

Ad Enna arriveranno atleti da tutte le province siciliane, podisti sono attesi anche da Calabria e Campania. La categoria più numerosa è la SM50 con 131 atleti al via; a seguire la SM55 (102) e la SM45 (100). Al femminile la categoria più rappresentata è la SF50 (25), a seguire SF55 (15) e la SF45 (12).

I più giovani in gara sono, Andrea Bellofiore e Giulia Amata rispettivamente 20 e 23 anni. I meno giovani sono Francesco Sabatino 78 anni e Clara Minagra classe 1953.

Auguri a Dario Alesso e Antonino Cusumano che domenica festeggeranno di corsa il compleanno.

In tutto saranno 108 le società presenti all’autodromo di Pergusa. Quella con più iscritti è la Trinacria Palermo (37) a seguire la Polisportiva Marsala Doc (34), la Valle dei Templi Agrigento (28), Palermo Running (17), Termini Marathon e Bike (16), Atletica Canicattì (14), Passione Corsa Ribera, Podistica Jonia Giarre, Atletica Leonias (13), Nati Stanchi Runners e Pietro Guarino Rosolini (12), Polisportiva Agatocle Sciacca, Sciacca Running, Amatori Palermo (11), via via tutte le altre. Ben 51 gli atleti Runcard.

Scarica la START LIST

MEZZA MARATONA CITTÀ DI ENNA – Elenco iscritti per pettorale

IL PERCORSO

La manifestazione si svolgerà all’interno dell’anello del Circuito Automobilistico della R.N.S. Lago di Pergusa, del quale occorrerà effettuare 4 giri da 4.950 metri ciascuno, oltre ad una variante di 1.297 che sarà coperta alla partenza. Tracciato omologato FIDAL.

Anche quest’anno, la Mezza Maratona città di Enna, prevede (oltre alle premiazioni dei primi tre di ogni categoria) una premiazione speciale, suggerita dall’ormai consolidato connubio tra la ASD Atletica Enna e l’AVIS Provinciale, che premierà gli atleti possessori della tessera AVIS.

RITROVO E RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA

I pettorali dovranno essere ritirati da UN SOLO RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, che potrà farlo domenica 26 marzo 2023 dalle ore 08.00 alle ore 09.15 presso l’area box del Circuito Automobilistico di Pergusa.

Ritrovo degli atleti ore 09:15 sulla linea di partenza

START ALLE ORE 09:45 – Tempo massimo fissato in 2h45ꞌ

Lo scorso anno in una edizione della Mezza maratona Città di Enna inedita per orario (pomeridiano) e data (fine giugno) ad aggiudicarsi la gara furono Abdelkrim Boumalik e Angela La Monica, questultima presente domenica a Pergusa.

Ricordiamo che nella notte tra il 25 e il 26 marzo, entrerà in vigore l’ora legale. Le lancette degli orologi si sposteranno un’ora avanti, in un’orario convenzionale, dalle 2.00 alle 3:00.

