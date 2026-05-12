SABATO 16 E DOMENICA 17 MAGGIO

LE ROSE DI SANTA RITA TORNANO IN TUTTA ITALIA, E IN SICILIA

Oltre 50 punti solidali nella regione per sostenere i progetti dei più fragili della Fondazione Santa Rita da Cascia e la nascita dell’Oasi Santa Rita, che promuove il diritto alla vacanza delle persone con disabilità

Tutti i banchetti e volontari su rosedisantarita.org

Cascia (PG), 12 maggio 2026 – Sabato 16 e domenica 17 maggio torna in Sicilia le Rose di Santa Rita, l’iniziativa nazionale di raccolta fondi e sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Santa Rita da Cascia, che celebra dieci anni di impegno. Saranno oltre 400 in tutte le regioni d’Italia i punti di distribuzione attivi. Anche la Sicilia aderisce con 52 punti solidali, distribuiti tra le province di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Siracusa, Caltanissetta ed Enna.

Qui i volontari della Fondazione, che sono organizzati in punti di distribuzione fisici e su contatto diretto, offriranno le speciali piantine di rose, simbolo di Santa Rita, a pochi giorni dalla sua festa del 22 maggio.

A fronte di una donazione minima di 15 euro, le Rose sostengono i progetti per i più fragili della Fondazione, tra cui l’Oasi Santa Rita, progetto del Monastero Santa Rita da Cascia, promosso e sostenuto dalla Fondazione – nata nel 2012 per volere delle monache – che sta nascendo a Porto Recanati (Marche): una struttura ricettiva non profit per l’accoglienza di persone con disabilità e di chi se ne prende cura, con l’obiettivo di garantire a tutti il diritto alla vacanza, promuovendo autonomia, inclusione e qualità della vita.

“Le Rose di Santa Rita sono un gesto concreto di cura verso gli altri”, commenta Suor Maria Grazia Cossu, Presidente della Fondazione Santa Rita da Cascia e Madre Badessa del Monastero. “In dieci anni hanno contribuito a cambiare la vita di tante persone fragili in Italia e nel mondo. Dietro ogni piantina c’è l’impegno dei volontari e una rete solidale che si traduce in aiuto reale. Quest’anno, in particolare tramite l’Oasi Santa Rita, vogliamo affermare con forza che il diritto a una vita piena appartiene a tutti, e desideriamo renderlo concreto attraverso un edificio da trasformare in nuovo modello di accoglienza per persone con disabilità”.

LE ROSE DI SANTA RITA IN SICILIA – Di seguito i punti solidali sul territorio regionale dove incontrare i volontari della Fondazione. In elenco gli indirizzi dei punti fisici di distribuzione e le città dove trovare i punti di distribuzione su contatto diretto. Tutti sono presenti sulla mappa completa su: rosedisantarita.org

PROVINCIA DI PALERMO

Belmonte Mezzagno – Via Papa Giovanni XXIII 4 (Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio)

San Giuseppe Jato – Via Matrice

Altavilla Milicia – Piazza Matrice 18 (Basilica Santuario Madonna della Milicia)

Volontari attivi anche a Palermo, Campofelice di Roccella, Misilmeri, Sciara, Bisacquino, Terrasini

PROVINCIA DI CATANIA

Nicolosi – Piazza Vittorio Emanuele (Chiesa Madre dello Spirito Santo)

San Giovanni La Punta – Piazza Regina Elena 18 (Parrocchia Maria SS. del Rosario e San Rocco)

Riposto – Piazza San Pietro

Volontari attivi anche a Giarre, Pedara, Adrano, Aci Castello

PROVINCIA DI MESSINA

Messina – Via Dina e Clarenza (Parrocchia Santuario Santa Maria di Montalto)

Tortorici – Piazza Duomo (Chiesa Madre Santa Maria Assunta)

Capizzi – Contrada San Benedetto 1 (Punto Risparmio)

Castel di Lucio – Piazza Umberto I

Volontari attivi anche a Mistretta, Longi, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Nizza di Sicilia

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Agrigento – Via Caserma San Giacomo 15

Caltabellotta – Via Roma

Lucca Sicula – Via Matrice 2 (Chiesa Madre dell’Immacolata Concezione)

Licata – Piazza Progresso (Fronte Municipio)

Sciacca – 92019 (Chiesa dei Cappuccini di Fatima)

Grotte – Piazza Marconi

Calamonaci – Via Roma 4

Volontari attivi anche a Favara, Racalmuto

PROVINCIA DI TRAPANI

Mazara del Vallo – Piazza della Repubblica

PROVINCIA DI SIRACUSA

Avola – Piazza Teatro 6 (Parrocchia Santa Venera)

Volontari attivi anche a Lentini

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Vallelunga Pratameno – 93010

Butera – Piazza Dante Alighieri

PROVINCIA DI ENNA

Enna – Via dello Sport (Parrocchia Sant’Anna)

Volontari attivi anche a Pietraperzia, Piazza Armerina, Troina

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