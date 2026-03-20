Servizio Civile: Banco Alimentare cerca 10 giovani nella Sicilia orientale

Un anno di formazione sul campo tra logistica solidale, comunicazione e progettazione sociale per combattere lo spreco alimentare

CATANIA 20 MARZO 2026 – Trasformare lo spreco alimentare in una risorsa e costruire competenze e futuro per i giovani. È questo l’obiettivo del progetto di Servizio Civile Universale “Nutrire il cambiamento e ripensare lo spreco: il cibo in eccesso diventa risorsa”, promosso da Banco Alimentare, che in Sicilia orientale seleziona 10 operatori volontari tra i 18 e i 28 anni.

In tutta Italia saranno selezionati 50 operatori volontari, 10 nella Sicilia orientale: 8 a Catania e 2 a Siracusa. Due a Milano, 3 a Pesaro (PU), tre a San Benedetto del Tronto (AP), 6 a Firenze, 3 in Trentino-Alto Adige (2 a Trento, 1 a Bolzano), 5 a Verona, 10 in Campania a Mercato San Severino (SA) e 3 in Umbria a Lidarno (PG).

In tutta Italia saranno selezionati 50 operatori volontari. Di questi, 10 opereranno nella Sicilia orientale: 8 a Catania e 2 a Siracusa. Gli altri posti sono distribuiti tra Lombardia, Marche, Toscana, Trentino-Alto Adige, Veneto, Campania e Umbria.

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi e prevede per i volontari un assegno mensile, oltre a un percorso strutturato di formazione e crescita professionale in diversi ambiti operativi a contatto con le attività di recupero e redistribuzione:

magazzino e logistica solidale, cuore delle attività di recupero e distribuzione degli alimenti

comunicazione, raccolta fondi e progettazione sociale

amministrazione e segreteria organizzativa

relazione con le Organizzazioni Partner Territoriali che distribuiscono gli aiuti alimentari.

Non è richiesta esperienza specifica: il Servizio Civile è pensato proprio come un percorso di formazione sul campo. Ogni giorno la Rete Banco Alimentare recupera e redistribuisce alimenti salvandoli dallo spreco e sostenendo centinaia di organizzazioni caritative. Partecipare al Servizio Civile significa entrare per un anno in questa rete nazionale e contribuire concretamente alla lotta contro lo spreco alimentare.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL), accessibile da PC, tablet e smartphone: https://domandaonline.serviziocivile.it/ cercando il titolo del progetto o il codice PTXSU0020225013179NXTX.

Per presentare la domanda è necessario possedere credenziali SPID o la CIE.

Durante la candidatura è possibile indicare la sede e la posizione preferita nella lettera di motivazione e/o nel curriculum vitae da allegare.

Sono anche previsti degli incontri formativi online di presentazione che si terranno venerdì 20 marzo, a partire dalle ore 14:30. Questo è il link per ricevere le coordinate di collegamento per l’incontro: https://bit.ly/4remVY6

Per ulteriori informazioni contattare: comunicazione@siciliact.bancoalimentare.it

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