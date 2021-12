NON SONO CANDIDATO A SINDACO DI REGALBUTO

“In considerazione delle notizie che da tempo si rincorrono sul mio nome, è giunto il momento di definire con chiarezza la mia posizione, in vista delle prossime elezioni comunali.

Dopo una attenta riflessione, che ha riguardato la sfera politica ma anche e soprattutto quella strettamente personale e lavorativa, ho deciso di NON accettare candidature alle prossime elezioni amministrative.

Decisione (la mia) maturata da tempo e frutto di una dettagliata analisi che ha portato a valutare, assieme alla mia famiglia, la convinta scelta di non affrontare da protagonista una nuova campagna elettorale.

Sono abituato a motivare le mie decisioni e le mie scelte, anche quelle scomode, figuriamoci se non lo faccio con quelle ovvie.

Nel mio percorso politico sin da giovanissimo ho ricoperto diversi incarichi: regionali, provinciali e comunali anche come amministratore locale.

Sono passati davvero tanti anni: una vita di progetti, atti amministrativi e politiche pubbliche. Passione, errori, tentativi e battaglie. Credo, anzi spero, di aver fatto del mio meglio. Comunque, ho cercato di dare sempre il massimo, anche nelle sconfitte (perché ci sono state) e nei successi (perché ci sono stati).

La passione politica è quasi come un diamante, è per sempre.

Ci sono cresciuto dentro grazie agli insegnamenti del mio adorato papà. Ha costituito la mia identità personale, professionale e pubblica. Continuerà ad appassionarmi anche in futuro e per tale ragione darò il mio contributo insieme ad altri Amici anche nell’imminente appuntamento elettorale che vedrà l’elezione della nuova Amministrazione.

Schierato, attivista e militante lo sono da sempre e lo sarò sempre.

In questi anni ho imparato molte cose: ho avuto il privilegio di servire la mia Provincia e il mio piccolo comune con ruoli istituzionali che restano un patrimonio umano che mi emoziona tanto.

E’ il patrimonio che mi porto dentro e mi ha fatto crescere e maturare.

Oggi è giusto lasciare ad altri, naturalmente anche a chi ha maturato esperienze amministrative significative, lo spazio e la possibilità di fare altrettanto.

Nel mio futuro mi vedo come un uomo, un marito, un papà, un fratello e un figlio sempre capace di provare empatia, di sorridere e di parlare con tutti.

Non ho intenzione di lasciare la politica, né l’impegno civico attivo per il mio paese, anzi…. Ci sono e continuerò a fare politica in modo meno “istituzionalizzato” e sempre tra i miei concittadini.

Auguro a tutti i candidati sindaci e consiglieri, una serena campagna elettorale e tanto impegno nei confronti dell’interesse pubblico generale.

Ringrazio i miei Amici per la stima e la fiducia accordatami in diverse occasioni e anche chi ha sostenuto convintamente l’idea di una mia candidatura a Sindaco per molti ritenuta scontata.

Fiducia che sinceramente sento di aver onorato nei miei anni di percorso impegnato e soprattutto onesto.

Un abbraccio a tutti.

Con affetto

Salvo Cardaci

