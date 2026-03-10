Storie correlate

Silenzio assordante sul TPL siciliano”: Crisafulli (FAISA CISAL) annuncia sciopero di 24 ore e sit-in davanti alla Regione il 16 marzo

Riccardo Marzo 10, 2026
Fillea Cgil Enna: «I dati edili del 4° trimestre 2025 confermano la forza del settore nell’ennese. Non fermarsi a osservare il trend positivo, programmare ripartenza e trasformarla in sviluppo infrastrutturale, salario e sicurezza»

Riccardo Marzo 10, 2026

Niscemi: Flc Cgil Messina e Cgil Sicilia consegnano agli alunni di scuola evacuata materiali didattici e giocattoli raccolti nelle scuole del messinese.

Riccardo Marzo 10, 2026

Ultime notizie

Valguarnera: iniziato l’allestimento della Tavolata

Riccardo Marzo 10, 2026
18-19 marzo 2026 a Leonforte. Torna la tradizione degli Altari di San Giuseppe.

Riccardo Marzo 10, 2026
A Piazza Armerina il cippo miliare del Cammino di Santiago sta già diventando una piccola meta di pellegrinaggio.

Riccardo Marzo 10, 2026
SEZIONE AIA ENNA: RIUNIONE TECNICA CON FIAMMETTA SUSANNA

Riccardo Marzo 10, 2026