REGIONALE SICILIA, TRENITALIA: CERIMONIA DI GIURAMENTO PER 21 CAPITRENO E 5 OPERATORI DI CUSTOMER CARE

negli ultimi anni il Regionale di Trenitalia in Sicilia ha avviato un ricambio generazionale del personale a bordo e di terra

Messina, 13 gennaio 2026 – Cresce ancora l’organico del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Sicilia.

Cerimonia di giuramento, oggi a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, per 21 capitreno e 5 nuovi operatori di customer care. Presenti Federico Basile, sindaco del Comune di Messina e dai rappresentanti di Trenitalia.

Il capotreno e il personale di customer care sono punti di riferimento essenziali per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il personale di customer care è Incaricato di Pubblico Servizio mentre il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le 26 nuove risorse, dopo un percorso formativo in aula e a bordo treno, tra alcuni giorni lavoreranno sui treni regionali siciliani e nelle stazioni di Siracusa, Messina e Trapani.

Sono circa 600 le assunzioni della Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia negli ultimi anni, fra personale a bordo e di terra. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani siciliani e va di pari passo con il completo rinnovo della flotta del Regionale.

In Sicilia, infatti, anche il piano di ammodernamento della flotta del Regionale ha vissuto negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione, non solo per quanto riguarda l’arrivo dei nuovi treni, ma anche per i servizi, sempre più improntati all’intermodalità, grazie alla stretta collaborazione con la Regione Siciliana, committente del servizio. Sono già 54 i nuovi convogli, fra treni elettrici monopiano e diesel-elettrici, in circolazione sui binari dell’Isola.

