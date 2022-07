REGALBUTO NELL’ESECUTIVO DEL COMITATO REGIONALE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE

Il 1 luglio u.s. a Gangi la nostra amministrazione ha partecipato ad un incontro con oggetto le zone franche montane, i prossimi passi da compiere per la creazione in sede regionale di una normativa di vantaggio anche fiscale per le “Terre alte di Sicilia”.

Regalbuto rappresentata dall’Amministrazione è stata inclusa nel direttivo del comitato regionale.

Siamo convinti che il riconoscimento di questo provvedimento garantirà in futuro i vantaggi in termini di politica economica che il nostro territorio necessita.

CIMITERO COMUNALE da martedì 5 sino a sabato 9 luglio, il cimitero sarà chiuso per consentire la pulizia straordinaria e il diserbo del sito. Domenica 10 luglio riaprirà normalmente per visita dei propri cari.

VERDE PUBBLICO continua senza sosta la pulizia e lo sfalcio delle aree a verde, con particolare attenzione al taglio delle sterpaglie all’interno del nostro Comune. Un impegno costante che deve fnecessariamente diventare la normalità nei prossimi anni.

Visite: 21