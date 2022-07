PRIMARIE PRESIDENZIALI 2022

Per votare occorre registrarsi sul sito www.presidenziali22.it inserendo un documento d’identità in corso di validità (con fotografia) e un numero di telefono mobile. Possono votare tutti i cittadini residenti in Sicilia che abbiano compiuto 16 anni. Nessun numero di telefono mobile potrà essere associato a più di un elettore. Ci si può registrare entro e non oltre le ore 23.59 di giorno 21 luglio 2022. Per votare non è richiesto alcun contributo. Il voto si svolgerà il 23 luglio dalle ore 8.00 alle ore 22.00 attraverso la piattaforma online di SkyVote.

