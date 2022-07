IL GUS SICILIA PROMUOVE IL PREMIO “GIORNALISMO SICILIANO: L’ADDETTO

STAMPA DELL’ANNO” 2022

Terza edizione del premio “GIORNALISMO SICILIANO: L’ADDETTO STAMPA DELL’ANNO”.

L’iniziativa è del Gruppo Uffici Stampa Sicilia, gruppo di specializzazione di Assostampa,

sindacato unitario dei giornalisti di Sicilia.

Dopo le edizioni di Catania e di Bagheria, torna il premio riservato ai giornalisti degli Uffici

stampa, che ora avrà cadenza biennale.

Il Premio è composto da due sezioni competitive:

-“Addetto stampa della pubblica amministrazione”

-“Addetto stampa imprese, organizzazioni private e no profit”.

Sono previsti inoltre due premi speciali:

-“Addetto stampa alla carriera”

-“Premio speciale giornalista GUS”.

Il premio, promosso dall’Associazione Siciliana della Stampa, e patrocinato dall’Ordine

dei giornalisti di Sicilia, è organizzato dal Gruppo Uffici Stampa Sicilia della FNSI, e si rivolge a

tutti i giornalisti (professionisti e pubblicisti) che ricoprono il ruolo di addetto stampa di enti

pubblici, nella sanità, nel campo no profit, in società partecipate, in imprese e organizzazioni

private purché iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia, o ad altro Ordine regionale ma che

lavorano prevalentemente in Sicilia.

La Giuria è composta dal presidente, dal vice presidente e dal tesoriere del GUS Sicilia, dal

segretario regionale dell’Associazione Siciliana della Stampa o suo delegato, dal presidente

dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia o suo delegato.

Per ciascuna sezione competitiva il premio sarà assegnato al giornalista che ha svolto in modo

esemplare, per professionalità e correttezza, una parte consistente della sua attività lavorativa

nel settore degli uffici stampa.

Al fine di accertare tali qualità professionali, la Giuria effettuerà un’analisi accurata

dell’esperienza acquisita dai candidati rispetto a una concezione moderna del ruolo dell’addetto

stampa, della deontologia professionale, delle mansioni svolte, dell’efficienza e della sensibilità

dimostrate nella valutazione delle notizie, nella promozione di un’informazione corretta al

servizio della trasparenza.

La documentazione da allegare alla domanda dovrà comunque interessare esclusivamente il

periodo che va dal 01/07/2020 al 30/06/2022.

Il bando ed il relativo modulo di domanda per le due sezioni competitive saranno

reperibili sul portale web di Assostampa Sicilia http://www.assostampasicilia.it/, sul sito

nazionale del Gruppo Uffici stampa, e sul gruppo Facebook del GUS Sicilia

https://www.facebook.com/groups/298300053544232.

Le candidature per le due sezioni competitive possono essere presentate in prima

persona, ma anche da altri soggetti che vogliano segnalare un addetto stampa che, a loro

giudizio, si sia distinto per la sua attività.

Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo pec: assostampasicilia@pec.it.

La cerimonia di premiazione, prevista nella seconda metà del mese di settembre 2022,

avverrà nel corso di un evento formativo per i giornalisti.

Il Presidente

GUS SICILIA

Vito Orlando

