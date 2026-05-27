ASP Enna senza giornalista invia comunicati stampa, Assostampa e GUS: “Sanità, troppi casi fuori legge”

L’invio sistematico di comunicati stampa da parte dell’ASP di Enna, priva al suo interno di una figura professionale giornalistica regolarmente contrattualizzata, rappresenta una palese e inaccettabile violazione delle norme vigenti in materia di informazione pubblica. A denunciarlo sono l’Associazione Siciliana della Stampa, la sua sezione provinciale di Enna e il Gruppo uffici stampa (GUS) di Sicilia, segnalando diverse e gravi irregolarità nello svolgimento delle attività di informazione e comunicazione delle aziende sanitarie dell’Isola, che il sindacato dei giornalisti pone all’attenzione del nuovo assessore alla Salute Marcello Caruso.

«Come sancito dalla legge numero 150 del 2000 – sottolinea Assostampa – l’attività di informazione istituzionale deve essere svolta da giornalisti iscritti all’Ordine, a garanzia della trasparenza, della veridicità e del rispetto del codice deontologico della professione, a maggior ragione in un settore delicatissimo come quello della salute pubblica. Inoltre, nel contratto del comparto Sanità è ormai consolidato l’inquadramento tra i “Professionisti della salute e dei Funzionari” del giornalista “Specialista nei rapporti con i media”, che gestisce i rapporti con gli organi di informazione, mentre l’eventuale figura giornalistica appartenente all’area degli Assistenti può svolgere compiti di supporto tecnico-operativo e amministrativo all’interno degli uffici stampa. La legge, dunque, il contratto e, in Sicilia, diverse circolari, in particolare in sanità quella dell’assessore Razza del settembre 2022, definiscono il quadro in maniera chiara e lineare. Non è pertanto tollerabile – rimarca il sindacato dei giornalisti – continuare ad assistere all’invio di note e comunicati da parte di enti che non hanno un giornalista nei propri ruoli e che quindi non solo violano la legge, ma ledono anche il diritto dei cittadini a ricevere un’informazione professionale. Abbiamo provato a dialogare con la Direzione Generale dell’ASP di Enna, che ha ripetutamente inviato agli organi di stampa note stampa prive di firma, ma in mancanza dell’atteso riscontro abbiamo inviato all’Ordine dei Giornalisti segnalazione per esercizio abusivo della professione».

Assostampa e il suo gruppo di specializzazione GUS sottolineano come il caso di Enna sia purtroppo solo il più recente capitolo di una gestione anomala dell’attività di informazione e comunicazione della sanità siciliana. Tra le segnalazioni da parte del sindacato dei giornalisti, l’ASP di Caltanissetta che ha messo a bando per due volte il profilo di “Specialista della Comunicazione Istituzionale” anziché coprire il ruolo fondamentale di “Specialista nei rapporti con i media”, nonostante le rassicurazioni in tal senso rivolte al GUS. E se l’ASP di Catania si era meritata il plauso per avere indetto un concorso per la copertura di un posto di “Dirigente dell’informazione e della comunicazione”, da tempo ha tuttavia sospeso la procedura, penalizzando le legittime aspettative dei professionisti. Al sindacato dei giornalisti risultano anche altre segnalazioni di irregolarità nell’impostazione e nella gestione delle attività di informazione e comunicazione di Aziende sanitarie e ospedaliere dell’Isola.

Per questo Assostampa si rivolge al neo assessore Marcello Caruso: «Se è vero, come ha affermato Caruso, che la sanità è determinante nella qualità della vita della gente, è altrettanto innegabile che l’informazione e la comunicazione rappresentano la chiave per l’adeguato orientamento e il corretto accesso degli utenti ai servizi sanitari. Per questo riteniamo intollerabile lo scenario di diffusa anarchia e di mancata applicazione dei profili previsti dal CCNL nelle Aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia. Auspichiamo che l’assessore Caruso, che sin dal suo insediamento ha professato grande disponibilità verso le organizzazioni sindacali e professionali, possa intervenire per mettere fine al ricorso a scorciatoie e furbizie spronando le Aziende del Servizio Sanitario a indire invece procedure di reclutamento di personale giornalistico. Assostampa Sicilia, tramite il gruppo di specializzazione del GUS, resta disponibile a un’interlocuzione con il solo obiettivo dell’applicazione della legge e dell’interesse dei cittadini-utenti a un’informazione professionale».

Advertisement

Advertisement

Visite: 138