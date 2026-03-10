Storie correlate

PREMIO “UNA PENNA SOTTO L’ALBERO” 2025 Successo dell’edizione 2025 del Premio “Una Penna sotto l’Albero”

Riccardo Dicembre 19, 2025

PREMIO “UNA PENNA SOTTO L’ALBERO” 2025

Riccardo Dicembre 16, 2025
sigonella 5

Quando l’Italia disse NO agli Usa: presentato ieri il libro di Paolo Garofalo e Salvo Fleres “Sigonella 40 anni dopo: l’ora che manca alla storia”

Riccardo Dicembre 6, 2025

tavolata valguarnera 1

Valguarnera: iniziato l’allestimento della Tavolata

Riccardo Marzo 10, 2026
tavolate 1

18-19 marzo 2026 a Leonforte. Torna la tradizione degli Altari di San Giuseppe.

Riccardo Marzo 10, 2026
cippo

A Piazza Armerina il cippo miliare del Cammino di Santiago sta già diventando una piccola meta di pellegrinaggio.

Riccardo Marzo 10, 2026
fiammetta

SEZIONE AIA ENNA: RIUNIONE TECNICA CON FIAMMETTA SUSANNA

Riccardo Marzo 10, 2026