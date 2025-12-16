PREMIO “UNA PENNA SOTTO L’ALBERO” 2025
Il gruppo di specializzazione sportiva U.S.S.I. – Unione Stampa Sportiva Italiana, annuncia che, il prestigioso premio “Una Penna sotto l’Albero”, si svolgerà mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso i locali dell’azienda “Il Terrazzo dell’Etna”, a Belpasso.
L’evento, fortemente voluto dal Presidente Provinciale Nunzio Currenti, rappresenta, il punto di riferimento per la promozione della cultura sportiva e della scrittura giornalistica. La serata prevede la consegna del premio, interventi istituzionali e momenti di spettacolo.
La manifestazione assegna riconoscimenti a tecnici, società e atleti, di qualsivoglia disciplina sportiva. Inoltre, sono previsti premi speciali dedicati alla memoria di:
Stefania Sberna, destinato a una donna impegnata nello sport e nel sociale;
Michele Tosto, vice caposervizio del quotidiano “La Sicilia”, riservato a un allenatore di calcio;
Mimmo Russo, editore del gruppo “Rmb”, figura che, sin dalla sua scomparsa, ha lasciato un vuoto incolmabile nella stampa catanese.
La tappa di “Una penna sotto l’albero” a Belpasso, vuole essere un tributo alla memoria del belpassese Mimmo Russo e della sua famiglia.
Quest’anno la manifestazione sarà trasmessa in diretta dall’emittente nazionale, “Sicilia 242”, visibile in tutta Italia, canale 242, in chiaro e condotta dal Giornalista Lucio Di Mauro.
L’organizzazione è stata affidata a Massimo Condorelli, con il supporto tecnico di Videobank.