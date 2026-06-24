La segreteria regionale di Assostampa Sicilia con la sezione provinciale di Enna plaude alla delibera del Presidente del Consiglio Comunale di Enna, Marco Greco,che da riconoscimento al lavoro dei cronisti e delle loro esigenze.

Una delibera che arriva immediatamente dopo l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Enna e che regolamenta per la prima volta spazi ed accesso all’area del consiglio.

“Questa decisione – dicono il segretario regionale Giuseppe Rizzuto ed il segretario provinciale del sindacato unitario dei giornalisti Gianfranco Gravina- rappresenta per la stampa ennese un segnale di attenzione che cogliamo con grande interesse e rinnovato spirito di collaborazione con l’istituzione consiliare e l’amministrazione comunale, su tutti i temi riguardanti l’informazione locale e la tutela delle professionalità che operano nei territori a tutela della corretta informazione e della democrazia stessa. Un esempio importante che, ci auguriamo, possa presto essere seguito dai consigli comunali non soltanto del territorio ennese, ma della regione tutta”.

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