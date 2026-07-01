Totò Trumino

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Buon Viaggio (Share The Love) · Cesare Cremonini

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🥾 Il Cammino di San Giacomo in Sicilia arriva su Rai 1! 📺

Un viaggio tra borghi ricchi di storia, paesaggi mozzafiato, tradizioni autentiche e incontri che lasciano il segno.

📅 Sabato 11 luglio

🕧 Ore 12:20

📍 Rai 1 – Linea Verde Sentieri

Un’occasione speciale per scoprire uno degli itinerari più affascinanti della Sicilia, dove ogni passo racconta una storia e ogni tappa regala emozioni.

Non perdete questa puntata dedicata al Cammino di San Giacomo in Sicilia: un invito a mettersi in cammino, a vivere il territorio e a riscoprire il valore del turismo lento.

📺 Segnate la data e condividete il post con chi ama camminare, viaggiare e scoprire luoghi autentici!

💛 Buona visione!

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